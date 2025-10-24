Chivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza: “Il giorno di riposo non ha fatto bene”

Cristian Chivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza stampa prima di Napoli-Inter. L'allenatore nerazzurro scherza: "Il giorno di riposo non ha fatto bene". Poco prima il tecnico rumeno ha parlato proprio del giorno di riposo dopo la vittoria con l'Union Saint-Gilloise: "Devo giustificare il giorno di riposo? Per me è normale, il miglior allenamento è il giorno di riposo. Hanno fatto 10 giorni di ritiro in Nazionale, siamo tornati alle 5 del mattino da Roma, abbiamo dormito in Belgio non potendo rientrare subito. Non hanno visto le famiglie, mi sembrava giusto staccare un po' e farli stare con le famiglie e i loro bimbi. Mi fido della loro professionalità. Si gioca tanto, è anche difficile fare allenamenti dove preparare la partita. Il riposo era giusto".

In merito alla partita che l'Inter giocherà al Maradona si è espresso così: "Quello che è accaduto al Napoli conta poco, affrontiamo i campioni d'Italia da vicecampioni d'Italia. Sarà una partita combattuta, entrambe vorranno dire la loro, le motivazioni sono altissime".

Chivu ha elogiato le qualità degli azzurri: "Non si possono fare paragoni con l'anno scorso ma bisogna guardare quello che è accaduto. Una squadra ha vinto il campionato e l'altra no. La rivalità c'è, il Napoli è una realtà importante in Italia e non solo. Ha vinto 2 scudetti in 3 anni, è una partita dove due squadre vorranno imporsi".

Chivu: "Ho 4 attaccanti compatibili, non esistono coppie"

L'allenatore nerazzurro in merito al suo reparto offensivo e alla coppia che sceglierà per la partita contro il Napoli: "Non cambia niente se Lautaro gioca con Bonny o Pio. Qualcuno pensa che Bonny sia simile a Thuram, Pio è Pio e non somiglia a nessuno. Ma non cambia nulla, ho 4 attaccanti generosi che lavorano per la squadra, non cambia niente e non esistono coppie o uno meglio con l'altro. Sanno stare insieme tutti, non si pestano i piedi".