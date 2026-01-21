Chivu e Conte si incrociano durante l’intervista in diretta: da studio chiedono un saluto, cala il gelo

Il caso del presunto mancato saluto tra Chivu e Conte in diretta dopo le partite di Inter e Napoli in Champions. L’allenatore nerazzurro quasi certamente non ha sentito la domanda studio.

Christian Chivu e Antonio Conte insieme l'uno di fianco sul monitor di Sky collegati in diretta da Milano e Copenaghen. I due allenatori, protagonisti rispettivamente di una sconfitta e un pareggio contro Arsenal e appunto i danesi, sono stati invitati da studio a salutarsi. Nelle ultime settimane tra i due c'erano state alcune battute al veleno con messaggi a distanza indirizzati più o meno direttamente all'uno e all'altro. E anche per questo dal tavolo di Sky, Federica Masolin, ha approfitto della situazione: "Mister Chivu la sta ascoltando Conte, non so se volete salutarvi". Il tecnico dell'Inter guarda fisso la telecamera e dopo pochissimi secondi si congeda:

"Grazie a tutti, buonasera". In studio cala il gelo, spiazzati chiaramente dalla reazione dell'allenatore nerazzurro. Nel frattempo dall'altra parte Conte resta immobile, in silenzio e con le braccia conserte. Ma cos'è successo tanto da negare addirittura un saluto? Chivu si è sempre dimostrato molto educato e rispettoso – come d'altronde anche Conte – e anche per questo motivo appare chiaro che ci sia stato un problema tecnico di comunicazione. Basta osservare che Chivu in quel momento non avesse nemmeno l'auricolare per capire che quasi sicuramente non avesse minimamente sentito la domanda da studio.

Conte invece l'auricolare ce l'aveva e sicuramente ha ascoltato la richiesta fatta dalla giornalista a Chivu. Da persone intelligenti, professionisti, e persone rispettose, anche l'allenatore del Napoli ha capito che Chivu evidentemente non avesse sentito la domanda che gli era stata fatta da studio. Un momento che inizialmente aveva creato stupore, soprattutto tra i tifosi, e tra coloro i quali erano in tv ad ascoltare gli approfondimenti post partita e le parole dei propri allenatori reduci da una serata di certo non felice sia per Inter che per Napoli, ma in generale per il calcio italiano.

Tra Chivu e Conte c'era stata un po' di tensione già in occasione di Parma-Napoli della passata stagione quando l'allenatore rumeno era sulla panchina degli emiliani. A distanza poi i due hanno continuato a punzecchiarsi durante questa stagione consapevoli, forse, che saranno nerazzurri e partenopei, con un occhio all'outsider Milan, a giocarsi lo Scudetto fino al termine della stagione. La distanza presa dall'Inter però in questo momento fa sorridere Chivu e un po' meno Conte, ma il campionato è lungo e ci saranno ancora tante cose da raccontare…