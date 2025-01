video suggerito

Chiesa segna il primo gol con il Liverpool dopo sei mesi: entra in campo e si sblocca in FA Cup Chiesa si è finalmente sbloccato con il Liverpool: è suo il gol del 4-0 contro l’Accrington in FA Cup, un bellissimo tiro da fuori che gli regala la prima gioia nell’avventura inglese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il suo nome è in cima alla lista dei desideri di mercato di diverse squadre della Serie A, ma nel frattempo Federico Chiesa si gode tutto quello che fin qui gli era mancato con il Liverpool. Nella partita di FA Cup contro l'Accrington l'ex Juve finalmente si sblocca e segna un gol fondamentale per lui, il primo della sua esperienza in Inghilterra che non è cominciata con il piede giusto.

La prima perla è un gol da fuori area che sigilla il 4-0 finale in favore dei Reds che non sono mai stati in pericolo contro un avversario nettamente inferiore. Nel secondo tempo Slot ha provato a dare spazio all'italiano, chiuso dalla concorrenza agguerrita in attacco, e Chiesa ha risposto nel modo migliore segnando il tanto atteso primo gol.

Il primo gol di Chiesa con il Liverpool

Per la prima marcatura in Premier League bisognerà attendere ancora, ma intanto Chiesa si è tolto la soddisfazione di segnare il primo gol con la maglia del Liverpool. Un momento tanto atteso e che si è prolungato anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane: dopo l'entusiasmo dell'inizio la luce dell'italiano si è affievolita ed è scivolato indietro nelle gerarchie, in un reparto dove i Reds sono ferratissimi e che mette spesso in difficoltà Slot con le scelte da compiere.

L'allenatore si è sempre mostrato fiducioso nei confronti dell'attaccante e ha sempre allontanato le voci di mercato, non confermando mai una bocciatura che sembrava quasi sicura. Per questo nel secondo tempo della partita contro l'Accrington lo ha buttato nella mischia e Chiesa lo ha ripagato segnando la rete del 4-0 al 90′, quando la gara sembrava ormai finita. Un bel tiro da fuori che ha fissato il risultato e gli ha permesso di festeggiare per la prima volta con i suoi compagni di squadra. Che possa essere un segnale per il futuro? Di sicuro è un primo passo importante che potrebbe aiutarlo a trasformare completamente la sua avventura inglese.