Chiesa segna e strattona Allegri in panchina: lo stava per cambiare, Perin provvidenziale Nella serata maledetta della Juventus contro il Sassuolo gioia per Chiesa che dopo il gol ha festeggiato con Allegri. Il tecnico aveva deciso di sostituirlo.

A cura di Marco Beltrami

Nella serata amara della Juventus sconfitta in casa del Sassuolo, Federico Chiesa si è regalato la gioia del gol del momentaneo 2-2. Un'esultanza sfrenata quella dell'attaccante bianconero che poi ha festeggiato nei pressi della sua panchina, anche con Massimiliano Allegri che aveva deciso di sostituirlo.

Subito dopo aver gonfiato la rete sfruttando l'assist di Fagioli in una serata maledetta per la Vecchia Signora punita anche dagli errori di Szczesny e Gatti, gioia incontenibile per Federico Chiesa. L'ex viola ha iniziato a correre in direzione del suo "gemello" Dusan Vlahovic che era uscito poco prima scuotendo il capo. Abbraccio e fitto conciliabolo tra i due, con il serbo che si è coperto le labbra per non far trapelare nulla.

Immediatamente dopo Chiesa si è lasciato andare anche con mister Allegri, strattonato con forza per condividere la gioia del pareggio. Un gesto tutt'altro che polemico ma finalizzato a compattarsi ulteriormente. E pensare che proprio il tecnico aveva proprio deciso di sostituire il nazionale azzurro per far entrare al suo posto Milik.

Nonostante l'ottima prestazione l'allenatore aveva optato dunque per un restyling offensivo, sostituendo il suo tandem offensivo. Prima Vlahovic dunque e poi Chiesa, anche se l'uscita di quest'ultimo è stata "ritardata" dal provvidenziale intervento di Perin. Stando a quanto raccontato da DAZN infatti, il portiere si è consultato con mister Allegri proprio sui cambi e nel frattempo ecco che Chiesa ha segnato il 2-2.

È andata bene dunque per la Juventus che poco dopo però è nuovamente crollata sotto i colpi del Sassuolo, e delle sue ingenuità. Chiesa è rimasto in campo fino alla fine, con Milik che ha preso il posto di Locatelli. Un cambio che non ha prodotto però i risultati sperati, con la formazione bianconera che ha portato a casa il primo ko stagionale.