Chiesa a un passo dal Barcellona dopo la rottura con la Juve: cosa manca per chiudere l'affare Federico Chiesa è pronto al trasferimento al Barcellona. Nei prossimi giorni l'esterno della Juve potrebbe già volare in Catalogna per firmare il suo nuovo contratto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Chiesa a un passo dal Barcellona. L'attaccante della Juventus potrebbe già trasferirsi in Catalogna dopo essere finito ai margini del progetto bianconero firmato Thiago Motta. A rivelarlo è Chiringuito TV che sottolinea come per Chiesa sarebbe anche già pronto un contratto per tre stagioni più una aggiuntiva. Nelle scorse ore il suo agente Fali Ramadani avrebbe fatto sapere al club spagnolo che l'esterno azzurro ha accettato la loro offerta d'ingaggio. Questo ha così accelerato l'operazione.

Perché il Barcellona potrebbe rischiare di farsi sfuggire Chiesa

Ora non resta altro da fare che la Juventus accetti l'offerta – presumibilmente da 10 milioni di euro più 3 di bonus – dando così il via libera al trasferimento del giocatore alla corte di Xavi. Il Barcellona ha accelerato con Chiesa nel momento in cui ha potuto cedere Lenglet all'Atletico Madrid e Vitor Roque al Betis. A questo punto il club spagnolo ha potuto liberare lo spazio necessario affinché possa procedere al tesseramento dell'azzurro campione d'Europa 2021 senza alcun problema. Nonostante questo però, non è detto che l'operazione possa andare in porto sempre per via dei paletti imposti dal fair play finanziario e che hanno pesantemente ostacolato il mercato del Barcellona nelle ultime due stagioni. Prossime ore saranno dunque inevitabilmente decisive anche per la Juventus.

Federico Chiesa durante il ritiro con la Juventus.

Chiesa al Barcellona darebbe la possibilità alla Juve di stringere per Sancho

Con la cifra incassata eventualmente dal Barcellona per la cessione di Chiesa, i bianconeri potrebbero infatti fiondarsi dritti su Sancho del Manchester United e accontentare le richieste degli inglesi. I Red Devils vorrebbero cedere il giocatore in prestito con obbligo o a titolo definitivo. La Juventus sarebbe invece ancora ferma sul prestito secco. I soldi ricavati dalla cessione di Chiesa potrebbero così servire a Giuntoli per accontentare lo United e di conseguenza anche Thiago Motta che avrebbe in mano il suo terzo esterno in pochi giorni dopo Nico Gonzalez e Conceicao.

Jadon Sancho finito nel mirino della Juventus da tempo.

Chelsea, Milan e Inter superate dal Barcellona per Chiesa

Chiesa oltre al Barcellona era finito anche nel mirino del Chelsea, ancora alle prese però con un mercato in uscita di certo molto complicato. Si era parlato anche di Inter e Milan interessate. Le due milanesi avrebbero però preferito fiondarsi su Chiesa il prossimo anno sfruttando la scadenza del contratto del giocatore e prelevandolo così a parametro zero. L'ipotesi Barcellona appare concreta. Per Chiesa si aprirebbe così la possibilità concreta della sua prima esperienza all'estero dopo l'exploit degli ultimi anni tra Fiorentina e Juventus.