Cosa vuol dire il misterioso messaggio di Federico Chiesa sulla Juventus: è la sua risposta Federico Chiesa manda un messaggio alla Juventus dopo aver pubblicato sui social una foto con la maglia della Vecchia Signora e i colori bianconeri come emoji. È una risposta alla decisione del club di metterlo fuori dal progetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Chiesa manda un chiaro messaggio alla Juventus: la sua volontà è quella di restare. L'esterno bianconero, al centro del grande caso di mercato di quest'estate, ha pubblicato sul suo account Instagram una sua foto con la maglia della Juventus accompagnate da due emoji: un pallino bianco e uno nero. Segnale inequivocabile del giocatore alla società che pubblicamente, tramite le parole del tecnico Thiago Motta, l'aveva messo fuori dal progetto: "Siamo stati chiari parlando con lui e gli altri: il club per loro sta cercando di trovare delle soluzioni".

La vicenda Chiesa agita il calciomercato della Juventus

Chiesa, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025, non rientri nei piani dell'allenatore ma la Juventus potrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero proprio al termine della prossima stagione. Un rischio che Giuntoli non vuole correre visto che l'Inter e Marotta sono già molto attenti per capire cosa accadrà. Ma la volontà del giocatore sembra essere quella di restare per convincere Motta e anche per questo forse ha sempre fatto muro sulla Roma e altre squadre pronte ad accoglierlo. Il suo misterioso messaggio sui social pare mettere un po' spalle al muro la società più di quanto non si sia messa da sola. Nel frattempo però la Juve pare andare dritta sulla sua strada lavorando con la Fiorentina per l'arrivo di Nico Gonzalez.

Chiesa non è stato convocato nelle amichevoli contro Brest e Juventus Next Gen insieme ad altri 8 calciatori bianconeri tagliati da Motta e dalla società: Szczesny, Rugani, De Sciglio, McKennie, Arthur, Milik, Kostic e Nicolussi-Caviglia. Anche se per quest'ultimo la cessione al Venezia appare imminente. C'è da dire però che sull'account X inglese della Juventus questo pomeriggio è comparso un video dell'allenamento dei bianconeri in cui è stato inquadrato proprio Federico Chiesa pronto, apparentemente, a prendere parte al lavoro col gruppo.

Chiesa e Milik nel video pubblicato dalla Juventus

Gli altri epurati non si sono visti ma sono stati inquadrati soltanto Chiesa e pure Milik. Addirittura Chiesa è stato protagonista del sondaggio dello Juventus Lab su chi fosse il più veloce della squadra tra lui e Weah. Da capire dunque se tutto questo sia da prendere come un segnale distensivo tra lo stesso giocatore e la società oppure la situazione resterà uguale. La Juventus al momento pare intenzionata a privarsi di Chiesa, come sottolineato pubblicamente da Motta. Ma il giocatore fa muro e le sue intenzioni sembrano essere quelle di restare a Torino.