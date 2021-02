Messa da parte subito la sconfitta con il Napoli, la Juventus si tuffa in Champions League. Mercoledì 17 febbraio i bianconeri affronteranno il Porto nella gara d'andata degli ottavi di finale. Una vigilia importante per la Juve che sa di essere favorita contro i Dragoni ma che al tempo stesso non può sottovalutare la squadra portoghese guidata da una vecchia conoscenza della Serie A: Sergio Conceicao. Nella conferenza stampa della vigilia accanto a Pirlo si è presentato capitan Chiellini che predica calma e non dà troppo peso alla sconfitta del ‘Maradona':

Arriviamo da un periodo molto positivo, la partita di Napoli non ci scalfisce. Dobbiamo avere equilibrio e calma, siamo in lotta per tutti gli obiettivi che avevamo a inizio stagione. Arriviamo alla Champions con entusiasmo e voglia di far bene, consapevoli delle difficoltà che ci saranno domani e abbiamo sperimentato in questi anni.

Con il Porto non dobbiamo scoprirci troppo

Chiellini ha evitato di parlare di futuro, poche settimane fa sembrava che questa sarebbe stata la sua ultima annata, ma le grandi prestazioni lo stanno avvicinando al rinnovo, del quale però non vuole parlare: "Penso al quotidiano e tocco ferro per scaramanzia. Ogni volta che ho pensato a lungo termine mi son sempre fermato, piano piano si vedrà. Ora abbiamo sta partita, importante e stimolante", ma ha soprattutto fatto capire che tipo di partita farà la Juve:

Dobbiamo evitare di andare a sbattere contro il loro muro e di non scoprirci ai loro contropiede. Hanno un'ottima coppia di attaccanti, ma sono forti anche sugli esterni, dobbiamo limitarli.

Non dobbiamo ripetere gli errori delle ultime Champions

La Juventus nelle ultime due stagioni ha perso la gara d'andata degli ottavi. Nel 2019 Ronaldo fu superlativo al ritorno con l'Atletico Madrid e ribaltò lo 0-2, mentre lo scorso anno passarono oltre cinque mesi tra l'andata e il ritorno con il Lione, che a sorpresa eliminò i bianconeri. L'esperienza prodotta da quelle sfide la Juve secondo Chiellini deve farla fruttare:

Per fortuna siamo in tanti ad avere esperienza di Champions, per ora abbiamo parlato dell'aspetto tattico e magari domani parleremo di aspetto emotivo. Ci siamo appena passati in Coppa Italia, anche se la Champions è diversa per minore conoscenza avversari. Non dobbiamo fare gli errori degli ultimi anni, sbagliando partita con Lione e Atletico, per vari motivi. Dovrà servici di insegnamento, faremo partita diversa.

Cristiano Ronaldo è speciale

In Portogallo non poteva mancare una domanda su Cristiano Ronaldo a Chiellini: "Cristiano è speciale, non lo scopro io. Valore aggiunto per la nostra squadra, è stata una fortuna giocare con lui. Domani si gioca in Portogallo che è casa sua, sono convinto che avrà ancora più stimoli per fare bene e fare gol". Infine parlando degli altri centrali difensivi il capitano juventino è stato molto simpatico: "Ora conosco meglio De Ligt e Demiral, mentre con Bonucci ci gioco da dieci anni e lo conosco meglio di mia moglie".