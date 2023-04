Chiellini insultato in America per il suo passato alla Juventus: reazione di gran classe Giorgio Chiellini è stato preso di mira da un tifoso durante il riscaldamento in occasione della sfida di stanotte tra i suoi Los Angeles FC e Philadelphia. Insulti per il suo passato alla Juventus.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sua prima stagione in MLS non era stata niente male. Dopo l'addio alla Juventus, Giorgio Chellini aveva infatti firmato un contratto con i Los Angeles FC per vivere la sua prima esperienza all'esterno negli Stati Uniti. L'ex capitano della Nazionale è riuscito a trionfare al primo anno vincendo il titolo nella finale contro il Philadelphia, con due gol nel recupero dei supplementari che hanno poi proiettato la sfida ai rigori, dove i californiani hanno vinto per la prima volta il trofeo. In quell'occasione Chiellini rimase in panchina tutto il tempo, proprio come accaduto anche stanotte nella semifinale d'andata di CONCACAF Champions League proprio contro Philadelphia.

La sfida è terminata 1-1 e ‘Re Giorgio' anche in questo caso è rimasto seduto ad osservare i propri compagni di squadra dalla panchina. Durante il riscaldamento a bordo campo però è successo qualcosa di inaspettato. Un tifoso ha iniziato a insultare l'ex capitano dell'Italia campione d'Europa e della Juventus in un italiano perfetto. Insulti all'indirizzo proprio del suo passato bianconero che hanno sorpreso anche lo stesso giocatore che però, da grande professionista, ha avuto una reazione a dir poco divertita: "Juventino pezzo di m**da".

In un video che sta circolando sui social in queste ore, si sente proprio la voce di questo tifoso che in pochi secondi si concentra totalmente su Chiellini per insultarlo come si deve. "Torna a Torino gobbo juventino!!!" grida ancora il supporters presente proprio a ridosso del terreno di gioco e che ha dunque potuto gridare da vicinissimo a Chiellini tutta la sua frustrazione nel vedere un ex juventino – che probabilmente non ha piacere a vedere – nel campionato di calcio statunitense. Chiellini non risponde a quelle provocazioni, non è mai stato nel suo stile nonostante in campo sia sempre stato un guerriero.

Il difensore dei Los Angeles FC ha reagito con una mimica facciale che racchiude tutta la sua classe. Chiellini sorride e poi continua a correre, forse anche divertito da ciò che sentiva inaspettatamente in quel momento. L'ex difensore bianconero è rimasto molto legato alla Juve, anche sui social infatti spesso posta foto e post in sostegno a quella che per anni è stata la sua seconda famiglia. Un club che potrebbe anche riaccoglierlo in una vesta nuova con un ruolo dirigenziale di raccordo tra società e squadra per dare vita a quello che potrebbe essere un nuovo assetto societario.