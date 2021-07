Al Quirinale, dove oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra la Nazionale di calcio dell'Italia che ha vinto i Mondiali e Matteo Berrettini tennista italiano che ha raggiunto la finale del torneo di Wimbledon, c'è stato un momento molto toccante quando capitan Chiellini ha voluto ricordare Davide Astori: "Avremmo voluto fosse con noi".

Giorgio Chiellini ricorda Davide Astori

Un momento di commozione sincero e forte c'è stato al Quirinale quando sul palco si è presentato il capitano dell'Italia campione d'Europa Giorgio Chiellini. Il difensore livornese ha ringraziato il Presidente Mattarella per l'appoggio e il sostegno ricevuto, anche nella finale, ma ha voluto anche ricordare Davide Astori, che per tanti anni ha fatto parte del gruppo azzurro e che è mancato il 4 marzo del 2018:

Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi.

Anche il Presidente Mattarella omaggia Astori

E poco dopo quando ha preso la parola il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dopo aver ringraziato tutti e in particolare, il c.t. Mancini, Gianluca Vialli, capitan Chiellini e il portiere Gigio Donnarumma, miglior giocatore degli Europei, e ha voluto anche lui ricordare Astori.

La carriera di Astori con la Nazionale

Davide Astori ha fatto parte per sette stagioni del gruppo azzurro, 14 partite e 1 gol con l'Italia – nella finale del 3° e 4° posto della Confederations Cup 2013. Il difensore non ha avuto molte possibilità di giocare, perché davanti aveva tre campioni come Bonucci, Chiellini e Barzagli, ma ha fatto parte del Club Italia e si era fatto apprezzare dai compagni di squadra, tra questi c'erano tanti calciatori che a Wembley hanno vinto i Campionati Europei.