Chiede un taglio di capelli alla Ronaldo, il padre gli fa uno scherzo crudele: “Testa di c….” La prova del 9 è quando il ragazzo va in bagno e si piazza davanti allo specchio. Accarezza la testa e si accorge che qualcosa non va. Quando si accorge che il look era quello del Fenomeno ai Mondiali 2002 ci resta malissimo. Aveva chiesto altro…

Lo scherzo tremendo di un padre al figlio: lo porta dal barbiere e gli fa una brutta sorpresa.

Lo scherzo è stato tremendo. Il papà non ha avuto alcuna remora nel farlo al figlio, tifoso del Chelsea, che gli aveva fatto una richiesta particolare. Niente di trascendentale o di proibitivo per le tasche del genitore ma finirà con la cocente delusione del ragazzo e in sottofondo il ghigno dell'uomo, che sorride divertito mentre il giovane davanti allo specchio ci resta malissimo.

Tutto nasce da un desiderio e da un equivoco alimentato dal papà che ha lasciato credere al figlioletto che lo avrebbe accontentato. Cosa voleva? Un taglio di capelli alla Ronaldo, Cristiano Ronaldo. CR7 cinque volte Pallone d'Oro, ex di Real Madrid e Juventus, stella al Manchester United.

E per essere sicuro di avere un look quanto più simile possibile alla sua preferenza, il ragazzo ha impugnato un telefonino e mostrato la foto come esempio. Il papà gli dice di sì ma il suo è solo un trucco.

Il ragazzo aveva chiesto un taglio alla Ronaldo, quello portoghese… ma il genitore gli regala un’acconciatura da Fenomeno.

La prova del 9 è quando il ragazzo va in bagno e si piazza davanti allo specchio. Con le mani accarezza la testa, le passa e ripassa sulla cute del capo e si accorge che c'è qualcosa di strano. Se ne accorge poco dopo e la faccia che fa dice bene qual è stato il livello di delusione. Il suo è sì un taglio alla Ronaldo, ma quello iconico del fenomeno brasiliano sfoggiato ai Mondiali 2002 in Corea e Giappone.

Niente look glamour come quello di CR7 ma solo quel triangolo di capelli che l'ex attaccante della Seleçao sfoggiò in quella edizione della Coppa del Mondo. Il figlio, irritato, si volta verso il padre e – come si evince in un video pubblicato da SportBible – ha un moto di stizza nei suoi confronti e lo definisce "testa di c…". "C'è solo Ronaldo… il Fenomeno!", dice divertito il genitore.

Il look iconico del brasiliano Ronaldo: testa rasata e solo un triangolino di capelli in vista, dietro quell’acconciatura c’era una ragione precisa.

Perché Ronaldo scelse proprio quel tipo di acconciatura? Fu lui stesso a rivelarlo: più che un vezzo fu una sorta di stratagemma mediatico a corredo degli 8 gol realizzati in quei Mondiali che sorrisero ai verde-oro.

Quello stile abbastanza bizzarro gli serviva per distrarre l'attenzione da un in fortunio alla gamba di cui non voleva si parlasse. "Tutti parlavano dei capelli e basta – disse a Espn -. Così non avvertivo la pressione e potevo restare rimanere più calmo e rilassato, concentrandomi in allenamento e in campo".