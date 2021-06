L’Italia di Roberto Mancini è alla ricerca della terza vittoria nel girone degli Europei, non solo per assicurarsi il primo posto, ma soprattutto per continuare la striscia perfetta vista finora. Vincere aiuta a vincere e l’Italia vuole continuare a incantare i suoi tifosi e spaventare le dirette concorrenti. Nessuno dei nove precedenti incontri tra Italia e Galles si è concluso con un pareggio: sette successi degli Azzurri e due dei Dragoni – questa sarà però la loro prima sfida tra Europei e Mondiali.

L’incontro sarà giocato ancora una volta all’Olimpico di Roma e sarà un vantaggio che la Nazionale dovrà tenere dalla sua parte, infatti le ultime tre partite tra Italia e Galles giocate in terra italiana hanno prodotto 11 gol, tutti realizzati dagli Azzurri (3V). Galles formazione pericolosa, che gli Azzurri non affrontano da 18 anni – l’ultimo precedente risale infatti a una gara di qualificazione agli Europei nel settembre 2003; quel giorno Filippo Inzaghi segnò la sua unica tripletta con la nazionale italiana (4-0). Dopo aver perso 0-1 contro il Portogallo nel settembre 2018, l'Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 29 partite (24V, 5N). Gli Azzurri potrebbero eguagliare la loro striscia più lunga di match senza sconfitta, registrata tra il novembre 1935 e il luglio 1939 (30).

Ma i record possibili per Mancini e i suoi ragazzi non finiscono qui: infatti la nostra Nazionale può stabilire la seconda striscia di gare più lunga senza gol subiti nella sua storia (11) dopo quella tra il 1972 e il 1974 sotto Ferruccio Valcareggi (12). Sono in totale 965 i minuti trascorsi dagli uomini di Mancini con la porta inviolata. Dall’altra parte il Galles ha superato la fase a gironi nelle sue due precedenti partecipazioni a un grande torneo: Coppa del Mondo 1958 e EURO 2016. Nel caso in cui non dovesse perdere contro gli Azzurri, avrà un posto nella fase a eliminazione diretta di questo torneo.

La partenza della Nazionale in questi Europei ha divertito tutti con due sonore vittorie, un evento da non sottovalutare. Basti pensare che potrebbe vincere tutte e tre le partite della fase a gironi in un’edizione tra Europei e Mondiali per la quarta volta, dopo esserci riuscita nella Coppa del Mondo 1978 e 1990 e a EURO 2000. La striscia sembra promettere bene, tenendo conto che l’Italia ha vinto tutte le ultime 10 partite senza subire gol, segnando ben 31 reti.

In caso di un altro clean sheet, Gianluigi Donnarumma dell'Italia diventerà il più giovane portiere a mantenere la porta inviolata in tre gare consecutive agli Europei (22 anni e 115 giorni il giorno della partita). Sarebbe anche solo il secondo portiere a registrare tre clean sheet nelle sue prime tre gare da titolare nella competizione, dopo il tedesco Andreas Köpke. Le vicende che stanno accompagnando il giovane portiere riguardanti il suo fututo a livello di club infatti sembrano non essere un peso per lui, che nelle poche occasioni in cui è stato impegnato nelle prime due uscite di questo Europeo ha dimostrato grande solidità. Un occhio anche al reparto offensivo, dove Domenico Berardi ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze, segnando quattro reti e fornendo un assist. In questo Europeo gli manca ancora il gol, è vero, ma l’apporto dell’esterno del Sassuolo non è assolutamente mancato finora.

Il pericolo maggiore sponda Galles è ovviamente il capitano Gareth Bale, che nell’ultimo match contro la Turchia, è diventato il primo giocatore a creare ben cinque chiare occasioni da gol in una partita degli Europei da quando Opta raccoglie il dato (dal 1980). Due di queste sono risultate assist per le reti di Ramsey e Roberts, nel 2-0 che ha posto i gallesi in un’ottima situazione. Tutto pronto quindi per l’ultima partita della fase a gironi, con l’Italia che farà di tutto per chiudere il suo gruppo alla perfezione.