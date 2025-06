video suggerito

Chi va ai Mondiali 2026, come funzionano le qualificazioni: gironi, spareggi e regolamento Il cammino verso la fase finale dei Mondiali 2026 è già iniziato e si concluderà solamente nel marzo del prossimo anno con gli spareggi intercontinentali. Ma come funzionano le qualificazioni nelle varie confederazioni e qual è il regolamento? Tutte le informazioni utili da sapere.

A cura di Alessio Pediglieri

Le partite per le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, decideranno le partecipanti al prossimo torneo iridato, il primo ad essere stato ampliato a ben 48 squadre. Il numero di posti disponibili per ciascuna singola confederazione è dunque aumentato, modificando anche i relativi format di qualificazione che nel caso delle Nazionali europee nello specifico è di 16 posti disponibili.

Un Mondiale allargato, il primo nel suo genere e che prevede un lunghissimo percorso già iniziato di avvicinamento, all'interno di una programmazione dettagliata delle 6 confederazioni coinvolte, ognuna della quali garantisce un determinato numero di accessi prestabilito alla fase finale che si giocherà in Nord America nell'estate 2026. L'Europa ha a disposizione 16 slot. Poi c'è il Sud America con il CONMEBOL che mette a disposizione 6 o 7 pass, quindi l'AFC, la confederazione asiatica con altri 8 o 9 posti disponibili, quindi la CAF (Africa) con 9 o 10 slot e infine la CONCACAF del Centro e Nord America che oltre alle 3 Nazionali ospitanti già inserite nella fase finale ha altri 3 posti liberi, mentre l'OFC, la Confederazione dell'Oceania chiude con 1 o 2 nazionali qualificate.

UEFA (Europa) 16 posti

CONMEBOL (Sud America) 6-7 posti

AFC (Asia) 8-9 posti

CAF (Africa) 9-10

CONCACAF (Centro e Nord America) 6 posti

OFC (Oceania) 1-2 posti

Come funziona la qualificazione in Europa: regolamento e spareggi

Ma come funzionano le fasi di qualificazioni e qual è il regolamento che si deve seguire per capire chi riuscirà a staccare il biglietto per i Mondiali 2026? Concentriamoci sulla Confederazione europea che ci interessa e coinvolge direttamente con la presenza dell'Italia nel Girone I.

C'è una prima fase di qualificazione a Gironi: le 55 nazionali europee sono suddivise in 12 gruppi da 4 o 5 squadre, con gare che si disputano con andata e ritorno. Le squadre nei gironi da cinque, tra cui quello dell'Italia, hanno iniziato già le qualificazioni (dallo scorso marzo), mentre quelle nei gironi da quattro cominciano da settembre 2025. Le 12 vincitrici dei rispettivi gironi si qualificano direttamente alla fase finale del Mondiale, le seconde saranno costrette agli spareggi, che si disputeranno nel marzo 2026, insieme alle quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 che non si sono già qualificate.

Ma anche lo spareggio segue un iter complesso: le 16 squadre vengono suddivise in quattro percorsi, ciascuno con semifinali e finali a gara unica. Successivamente, le nuove 4 vincitrici si qualificheranno per la fase finale del Mondiale.

Le qualificazioni in Sudamerica: un unico Girone complessivo

In modo simile è la struttura delle altre Confederazioni, con qualche piccola differenza. Ad esempio le Nazionali sudamericane della CONMEBOL, in totale 10, partecipano a un girone unico (andata e ritorno) e le prime 6 si qualificano direttamente al Mondiale mentre la settimana andrà a giocarsi lo spareggio "intercontinentale" che regala un eventuale posto aggiuntivo.

Il regolamento delle qualificazioni asiatiche: ben 5 fasi

Differente il percorso per le nazionali asiatiche che affrontano una fase di qualificazione suddivisa in 5 fasi. Nella prima le 20 squadre con il ranking più basso si affrontano in partite di andata e ritorno. Le 10 vincitrici passano alla seconda fase dove trovano altre 26 squadre, formando 9 gruppi da 4 squadre. Le prime due di ciascun gruppo, ovvero in 18, avanzano ancora verso la 3a fase suddivise in altri 3 gruppi da 6: le prime due di ogni gruppo si qualificano direttamente ai Mondiali. Ma ci sono altre due fasi: nella 4a, le terze e quarte classificate della 3a fase si dividono in due gruppi da 3 e le vincitrici si qualificano direttamente. Le due seconde vanno alla quinta e ultima fase dove si affrontano in uno scontro diretto per accedere allo spareggio intercontinentale.

Come funziona in Africa e Nord Centro America: Messico, USA e Canada già qualificate

Le Nazionali africane, raggruppate sotto la CAF, sono in totale 54 per 9 o 10 posti finali. La fase a gironi vede 9 gruppi da 6 squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno, in cui le vincitrici di ciascun gruppo si qualificano direttamente al Mondiale. Solo le quattro migliori seconde classificate parteciperanno poi ad uno spareggio per decidere quale nazionale avrà il diritto di giocarsi lo spareggio intercontinentale.

Ancora più semplice il percorso in CONCACAF, dove c'è già la qualificazione automatica per Canada, Stati Uniti e Messico come nazioni ospitanti. Per le altre 36 nazionali che si giocano un posto ai Mondiali, si inizia con uno spareggio tra le 4 con il ranking più basso. Le due vincenti si uniscono ad altre 30 che vengono divise in 6 gruppi da 5, in cui le prime due di ciascun gruppo avanzano all'ultima fase. Vengono ancora suddivise in 3 gruppi da 4 con le vincitrici che si qualificano direttamente e le due migliori seconde che vanno agli spareggi intercontinentali.

Qualificazioni in Oceania: un solo posto certo al Mondiale

Infine l'Oceania con l'OFC che vede in gioco 12 Nazionali per 1 o 2 posti finali. C'è uno spareggio iniziale tra le 4 squadre col ranking più basso che si conclude con una vincitrice che si unisce alle altre 7. Le 8 nazionali vengono divise in 2 gruppi da 4 e le prime due di ciascun gruppo avanzano. Ne restano solo 4 che si affrontano in semifinali e finale, con la vincente che direttamente si prende un posto al Mondiale e la perdente che accede allo spareggio intercontinentale.

Regolamento degli spareggi intercontinentali: ne restano solo 2

Si è parlato tantissimo di spareggi intercontinentali e così capiamo anche come si svolgono e quale regolamento decide chi andrà al Mondiale. In palio ci sono 2 posti tra sei squadre composte da una per ciascuna confederazione, eccetto la zona europea, più una squadra aggiuntiva dalla CONCACAF. Si affrontano in un torneo di playoff con questa procedura: due squadre diventano teste di serie (in base al ranking FIFA) e aspettano le vincitrici delle altre due partite a eliminazione diretta tra le quattro squadre non teste di serie. Alla fine il doppio scontro finale: le due restanti vanno ai Mondiali 2026