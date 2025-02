Chi sono i quattro nomi per sostituire Thiago Motta alla Juventus: da Gasperini a Mancini

video suggerito

Thiago Motta sembra sempre più lontano dalla conferma per il prossimo anno sulla panchina della Juventus dopo lo sfogo durissimo nei minuti successivi all'eliminazione dalla Coppa Italia e l'anonima confessione di un calciatore bianconera che fa tremare ancora di più la sua posizione (“Lo spogliatoio non lo sopporta”).

La riconferma di Cristiano Giuntoli non sembra solidissima (anche in virtù di quello che disse su Allegri lo scorso anno) e in casa bianconera sembrano iniziate già le grandi manovre in vista della prossima stagione. Chi sono i quattro profili individuati per la sua successione? Si va da Gasperini a Mancini, passando per Conte e Tudor.

Chi sono i quattro nomi per sostituire Thiago Motta alla Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, quotidiano sempre molto vicino e addentro alle vicende del club bianconero, sarebbero quattro i profili papabili per sedere sulla panchina della Juventus il prossimo anno.

Ci sono due nomi molto juventini come quelli di Igor Tudor e Antonio Conte ma che vivono momenti molto diversi: il croato è fermo dopo l'esperienza alla Lazio e sarebbe quello più veloce da poter portare a Torino. Inoltre, conosce la Juve anche da allenatore in quanto componente dello staff di Pirlo per diverso tempo. Conte, invece, è tesserato per il Napoli e non sembra una pista facile da percorrere a meno che venissero meno i presupposti del progetto azzurro: appare molto complicato vedere De Laurentiis che possa lasciare libero l'ex CT dopo un solo anno.

La seconda coppia di nomi è quella formata da Gian Piero Gasperini e Roberto Mancini. L'allenatore dell'Atalanta ha annunciato l'intenzione di non prolungare l'attuale contratto con l'Atalanta che scade nel 2026 e, di conseguenza, potrebbe essere libero a fine stagione per accasarsi a Torino. Per lui sarebbe un ritorno in bianconero, visto che è stato allenatore nelle giovanili dal 1994 al 2003. Mancini è libero dopo l'addio alla Nazionale dell'Arabia Saudita e il suo entourage avrebbe già sondato diversi club per un ritorno in panchina. Inoltre, Mancio non ha mai nascosto le sue simpatie juventine da ragazzo.

Thiago Motta dovrà convincere tutti, società e tifosi, nelle prossime settimane che è ancora lui il capitano della barca Juventus centrando il quarto posto, la Champions è l'obiettivo minimo del club, e mettendo le basi per il prossimo anno. Altrimenti la prossimo estate per la Vecchia Signora sarà un nuovo ‘anno zero'.