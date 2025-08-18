Calcio
Chi sono i 9 calciatori che il Chelsea dovrà svendere a prezzi da saldi entro il 1 settembre

Chelsea, rivoluzione sul mercato: nove giocatori in uscita e obiettivo 300 milioni per sistemare i colpi. Ecco chi sono.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Grandi manovre in casa Chelsea. Il mercato è entrato nella sua fase più calda e il club inglese sta cercando di ridurre la sua rosa che ha numerosi giocatori in esubero. Sono ben 9 i Blues con la valigia pronta, in cerca di una nuova destinazione. Tra questi c'è anche Sterling, con i londinesi che sperano di incassare un discreto tesoretto da questa svendita, liberando anche posti per i nuovi innesti.

Il Chelsea sta cercando di cedere nove giocatori sul mercato, chi sono

Raheem Sterling, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Tyrique George e Aaron Anselmino. Sono questi i nove calciatori in uscita dal Chelsea che sta cercando una sistemazione per loro a titolo definitivo o temporaneo, come riportato da un report dei tabloid inglesi.

Quanto può incassare il Chelsea cedendo tutti gli esuberi

Se tutto dovesse andare come nei piani, il Chelsea spera di incassare circa 300 milioni di sterline, ovvero più di 350 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe di mettere i conti a posto entro il 1° settembre, considerando anche gli investimenti in entrata. Insomma una svendita totale (molto difficile) con l'obiettivo però di incassare il più possibile. In questo modo si potrà poi affondare i colpi per Xavi Simons e Alejandro Garnacho, oggetto dei desideri di Maresca.

I casi di Sterling e Renato Veiga

Non sarà certo semplice però. Sterling per esempio, che ha un contratto da poco meno di 400mila euro a settimana della lunghezza di altri due anni. Sia lui che il Chelsea, dopo il prestito all'Arsenal, vorrebbero trovare una soluzione definitiva per il suo futuro. Il club che sembra maggiorente interessato è il Fulham, con i Blues che ormai non sono intenzionati a fare affidamento su di lui come confermato anche dall'esclusione nella lista dei giocatori della prima squadra. Con l'arrivo di Jamie Gittens, Liam Delap e Joao Pedro, non c'è spazio per lui che al Chelsea non è riuscito a replicare le prestazioni del passato.

Sul mercato anche Veiga che già l'anno scorso ha militato in prestito alla Juventus. Molto difficile però un ritorno a Torino, nonostante il difensore portoghese abbia strizzato nuovamente l'occhio ai bianconeri. La pista buona potrebbe essere quella spagnola, con il Villarreal interessato dopo il mancato accordo con l'Atletico Madrid. Il Chelsea insomma accelera per liberarsi praticamente quasi di una squadra intera.

