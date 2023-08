Chi sarà il prossimo CT dell’Italia dopo Mancini: i nomi in corsa per la panchina della Nazionale Da Spalletti a Conte, da Cannavaro a Gattuso: chi sarà il prossimo CT dell’Italia? Tutti i nomi in corsa per la panchina della Nazionale.

A cura di Vito Lamorte

Le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini lasciano vacante la panchina della Nazionale Italiana in un momento molto delicato. Gli Azzurri dovranno disputare due impegni ravvicinati per le qualificazioni a Euro 2024 il 10 e 12 settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina.

A sottolineare l'importanza delle due sfide è stata la stessa FIGC, che ha fatto saper nel comunicato ufficiale delle dimissioni dell'allenatore di Jesi come nei prossimi giorni "sarà annunciato il nome del nuovo CT della Nazionale".

I profili a cui tutti hanno pensato subito per sostituire il Mancio sono quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il tecnico toscano ha vinto lo Scudetto con il Napoli lo scorso anno mentre l'ex Juventus e Inter ha vissuto un'esperienza turbolenta al Tottenham.

Spalletti in passato ha ammesso di essere affascinato dall’idea di fare il CT ed è libero dopo aver risolto il rapporto con la squadra campione d'Italia. e durante la sua lunga estate fatta di premiazioni e festeggiamenti ha ammesso che il calcio gli manca già. Potrebbe essere in attesa di una chiamata.

Conte è senza panchina dopo aver chiuso con gli Spurs ed è stato accostato a Inter e Juventus nei mesi scorsi: è già stato CT tra il 2014 e il 2016, con un bel percorso agli Europei giocati in Francia conclusosi solo ai rigori contro la Germania. I suoi ultimi stipendi molto sempre stati molto elevati ma persone a lui vicine hanno raccontato che sarebbe disposto ad accontentarsi di cifre più alla portata se dovesse arrivare un'eventuale chiamata della Federazione.

Nei mesi scorsi era stata paventata una suggestione Massimiliano Allegri, ipotizzata per il 2024 dopo l’Europeo, ma il tecnico livornese ha un contratto con la Juventus fino al 2025.

Da non escludere un'ipotesi della federazione di puntare su un tecnico giovane e su un ex calciatore azzurro come i campioni del mondo Daniele De Rossi, Fabio Grosso, Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi.