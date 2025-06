video suggerito

Chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale dopo il messaggio inaspettato di Ranieri nella notte Il prossimo CT dell'Italia dopo Luciano Spalletti è ancora un mistero. Il no di Ranieri ha spiazzato Gravina che ora deve pensare a un piano B. Tra Pioli o il ritorno di Mancini non è da escludere anche che la federazione possa concentrarsi su un ex campione del mondo azzurro 2006.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un messaggio su Whatsapp nella notte indirizzato a Gabriele Gravina ha cambiato totalmente i piani della FIGC e dello stesso presidente federale il quale ha incassato a sorpresa il no di Claudio Ranieri per ricoprire il ruolo di nuovo CT azzurro al posto di Luciano Spalletti: "Non me la sento". E ora cosa succede? È la domanda che si pongono tutti i tifosi italiani preoccupati per le sorti della Nazionale azzurra dopo il ko in Norvegia che ha già compromesso il cammino verso i Mondiali. Tutti, Gravina compreso, era certo del sì di Ranieri col doppio incarico tra Roma e Nazionale.

Aveva l'accordo con i Friedkin ma poi Ranieri ha avuto in ripensamento rispettando la fiducia che gli è stata data dalla proprietà giallorossa per il rilancio del club iniziato con la scelta di Gasperini come allenatore. E dunque i nomi per il successore di Spalletti ora non sono tantissimi considerando che nelle ultime settimane quasi tutti gli allenatori liberi hanno trovato occupazione, Allegri su tutti.

Stefano Pioli torna ad essere ora la prima scelta dopo essere stato il piano B a Ranieri, ma sullo sfondo restano anche altri nomi, alcuni a sorpresa, come il ritorno di Roberto Mancini. Ma non è da escludere che, anche con il supporto del capo delegazione azzurro Gigi Buffon, possa essere valutato uno degli ex campione del mondo dell'Italia 2006: Gattuso e Fabio Cannavaro su tutti.

Pioli oggi allena l'Al Nassr in Arabia.

Pioli era sul taccuino di Gravina nonostante il suo contratto col club arabo valido fino al 30 giugno 2026 ma con opzione di un'ulteriore stagione con 12 milioni di stipendio annuale. L'attuale tecnico dell'Al Nassr però potrebbe rompere questo accordo pur di accettare il ritorno in Italia alla guida della Nazionale maggiore. Il ruolo prestigioso da CT difficilmente si rifiuta. La Fiorentina, ancora a caccia di un allenatore dopo l'addio di Raffaele Palladino, aveva pensato anche al suo ritorno ma per il momento non si è ancora concretizzato nulla e nemmeno la Federazione sembra però aver fatto passi avanti importanti verso di lui. Ecco perché prende l'ipotesi di uno degli ex azzurri campioni in Germania nel 2006 come prossimo CT della Nazionale.

Roberto Mancini ha vinto gli Europei 2021 con l'Italia.

Le ipotesi Mancini ma anche Cannavaro, Gattuso e De Rossi

Il ritorno di Roberto Mancini appare difficile ma non impossibile. I rapporti non sono idilliaci specie dopo lo strappo avvenuto con le dimissioni dell'ex CT azzurro per andare a guidare la Nazionale araba. Ma in una recente intervista Mancini ha ammesso di aver fatto un grave errore. E allora ecco che si fanno avanti gli altri nomi.

Non è infatti impossibile pensare a uno tra Fabio Cannavaro, Gattuso o De Rossi anche se considerati ancora non totalmente pronti per un ruolo di spessore come quello di risollevare l'Italia in questo momento. Stesso discorso per un'ipotesi legata a Bernardo Corradi con l'ausilio di Leonardo Bonucci entrambi oggi in Under 20 al pari di Alberto Gilardino, molto considerato nell'ambiente ma per cui vale lo stesso discorso degli altri ex compagni di Nazionale campioni del mondo 2006. È tutto in progress in questo momento e le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro.