Chi è Zachary Athekame, il nuovo terzino destro che Tare sta portando nel Milan di Allegri

Zachary Athekame è il terzino destro che ha individuato Tare per rinforzare la fascia destra del Milan di Massimiliano Allegri. Il terzino svizzero sembra essere a un passo dall’arrivo in rossonero.

Il Milan ha sciolto le riserve per il ruolo di terzino destro rimasto vuoto dopo gli addii nell'ordine di Calabria, Walker, Florenzi e Emerson Royal sulla fascia mancina. Da tempo Igli Tare segue Guéla Doué, ma la trattativa con lo Strasburgo non si è sbloccata specie per le alte richieste dei francesi. E allora ecco spuntare Zachary Athekame, una sorta di piano b ma di tutto rispetto che il ds rossonero aveva già pronto. Si tratta di un terzino destro tutto corso e anche tecnica con ampi margini di miglioramento.

Un classe 2004 di nazionalità svizzera che a 20 anni può davvero scrivere pagine importanti della sua carriera calcistica sotto la guida di un allenatore come Massimiliano Allegri. L'affare si potrebbe chiudere in queste ore per una cifra pari a 10 milioni di euro da corrispondere allo Young Boys, proprietario del cartellino. Di fatto Athekame ha giocato solo in Svizzera finora e il Milan rappresenterebbe la sua prima grande esperienza europea in carriera. I rossoneri possono chiudere subito l'affare.

È un terzino destro che non ha ancora 21 anni.

Athekame è cresciuto nel settore giovanile del Servette e anche del Meyrin dando il via alla sua vita calcistica nel 2022 con il Neuchâtel Xamax, con cui ha debuttato a livello professionistico a novembre dello stesso anno. La svolta della sua carriera arriva nell'estate 2023 quando l'ha acquistato lo Young Boys. Prima di vestire la maglia dei gialloneri però è rimasto un anno in prestito al Neuchâtel, è poi rientrato a Berna per giocare nella squadra proprietaria del suo cartellino nella stagione 2024-25.

Athekame in azione in Champions con lo Young Boys.

Come gioca Athekame e le sue caratteristiche tecniche e tattiche

Con lo Young Boys 45 presenze 1 gol e 3 assist complessivi. Tra le sue apparizioni importante anche ben 8 presenze in Champions League che hanno permesso all'Europa di conoscere il giovane terzino. L'Italia l'ha vista solo da avversario sfidando Atalanta e Inter. Un giocatore alto, dotato di un buon fisico che gli permette di avere presenza ma allo stesso tempo anche corsa e abilità con la palla al piede. Un giocatore che può essere utilizzato anche più alto proprio come piace a Max Allegri pronto ad accoglierlo nel suo Milan.