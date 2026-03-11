Calcio
Chi è Thiago Pitarch, il nuovo talento del Real Madrid che a 18 anni gioca già in Champions League

Il Real Madrid contro il Manchester City negli ottavi di Champions League schiera Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007 che disputerà appena la quinta partita da professionista.
A cura di Alessio Morra
Real Madrid-Manchester City è solo una partita degli ottavi di finale di Champions League, partita che è diventata il ‘Clasico' della Champions, visto che è il quinto anno di fila che si sfidano nella fase a eliminazione diretta. Campioni a profusione in campo, ma a questo giro tra i ventidue titolari c'è anche un ragazzino, quello che al grande pubblico, risultata come uno sconosciuto: il suo nome è Thiago Pitarch, che Arbeloa dopo averlo schierato da titolare nella Liga dà fiducia anche in una partita chiave e già decisiva per la stagione dei blancos.

Real Madrid-Manchester City, in campo anche Thiago Pitarch

Quando si parla del Real Madrid e della sua grandezza, si cita spesso anche il miedo escenico, che si può tradurre come paura del palcoscenico o banalmente come ansia da prestazione, che decine di volte al Bernabeu ha colpito anche grandi campioni. E chissà come si sentirà stasera Thiago Pitarch che si troverà al fianco di campionissimi e contro campioni assoluti come Haaland o Donnarumma.

Arbeloa l'uomo del destino per Thiago Pitarch

Classe 2007, 18 anni li ha compiuti lo scorso agosto, ed è una mezzala offensiva. Insomma è un giocatore moderno che può fare anche il trequartista, ma stasera sarà in campo nel 4-3-3 di Arbeloa, l'uomo chiave della sua carriera. Perché l'allenatore ad interim dei blancos nel gennaio 2025 lo portò in Juvenil A facendolo diventare titolare e se l'è portato anche nel Castilla e una volta promosso lo ha portato con sé nella squadra dei grandi, schierandolo due volte nella Liga e due volte in Champions.

Un po' di esperienza l'ha fatta anche giocando con la Spagna i Mondiali Under 20. E conoscendo il modo di ragionare degli spagnoli chissà che un grande finale di stagione non gli possa aprire le porte pure dei Mondiali, quelli veri, in tandem con il suo coetaneo Lamine Yamal.

