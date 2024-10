Chi è Samu Omorodion, il baby bomber scartato dall’Atletico che fa impazzire la Spagna con i suoi gol

video suggerito

Il poker segnato con l'Under 21 spagnola contro Malta in soli 40 minuti è semplicemente la punta dell'iceberg che certifica la definitiva esplosione di Samu Omorodion, classe 2004 che sta facendo impazzire i tifosi iberici. Solo con la maglia della nazionale giovanile, perché in campionato non possono gustarselo visto che in estate l'Atletico Madrid di Simeone non ha creduto in lui, cedendolo al Porto. Dove sta facendo altrettante faville sottoporta: sono 11 i gol realizzati nelle ultime 7 partite in cui è sceso in campo. Quasi il totale segnato da tutto l'Atletico Madrid (13) in Liga, il club che lo scartò non considerandolo all'altezza.

Il poker di Samu a Malta con l'Under21 spagnola in 40 minuti

Standing ovation al 59′ minuto, quando il ct dell'Under21 della Spagna, Santiago Denia, ha tolto dal campo Samu Omorodion perché il baby bomber si prendesse il meritato tributo dell'Estadio Nuevo Mirador di Algeciras dove le giovani Furie Rosse hanno maltrattato Malta 6-0. Perché l'attaccante – oggi titolare nel Porto – ha dominato la scena tra il 5′ e il 45′ quando ha infilato per quattro volte la porta avversaria mettendo in mostra tutto il proprio repertorio tecnico: di testa, sinistro, destro, gol di rapina e in solitaria. Un exploit, al suo debutto da capitano, che non è certo passato inosservato e che ha lanciato Samu tra le cronache sportive iberiche, celebrato come nuovo astro nascente al quale l'Under21 sta già stretta.

La stagione perfetta di Samu tra Nazionale e Porto: un gol ogni 60 minuti

Possente nel fisico, veloce e intelligente, Samu Omorodion appare un talento sprecato per restare ancora a lungo in Under 21. La sua esplosione è arrivata a inizio di stagione dopo l'ultima quasi incolore con la maglia dell'Alaves. Scuola Atletico, ha però dovuto emigrare in Portogallo e indossare la casacca del Porto per trovare l'equilibrio giusto e mostrare tutta la propria classe: nelle ultime 7 partite giocate tra club e nazionale ha messo a segno 11 reti, un bottino incredibile se si tiene conto che la scorsa stagione si fermò solo a 4. Con la media pazzesca di un gol ogni 67 minuti giocati.

Lo sbaglio dell'Atletico Madrid su Samu, la cessione al Porto

Cresciuto nel Granada, sin da giovanissimo Samu è entrato nella ‘cantera' dei Colchoneros che lo hanno cresciuto anche attraverso diversi prestiti per farlo maturare. Ma alla fine non hanno creduto in lui: l'estate scorsa, dopo una stagione incolore con l'Alaves, la cessione al Porto: "Nessuno ha parlato con me" ha ricordato recentemente il ragazzo, "né Simeone né qualcun altro della dirigenza. Dicevano che non ero all'altezza". 15 milioni di euro il trasferimento in Portogallo, con i Dragones che lo hanno inserito al centro del loro progetto, credendoci e fino a questo momento vincendo la sfida: 5 partite e 4 gol totali.