Cosa è successo tra Osimhen e l'agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli Mamuka Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia, è diventato popolarissimo nelle ultime ore per una polemica feroce con Victor Osimhen. Jugeli è un ex attaccante ed è anche il procuratore di Kvernadze.

A cura di Alessio Morra

In questa complicatissima annata, al Napoli mancava la lite a distanza tra Osimhen e il procuratore di Kvaratskhelia, che si è lasciato andare a delle dichiarazioni scivolose che hanno scatenato un putiferio. Mamuka Jugeli è stato un modesto attaccante che ha lasciato il calcio giocato nel 2001, ma è rimasto nel suo mondo facendo l'agente. Ovviamente Kvara è la stella del suo gruppo. In Serie A ha portato pure Kvernadze al Frosinone. Ora, però, è assurto agli onori della cronaca grazie alle parole su Osimhen, e alla successiva risposta del bomber nigeriano, che nella notte su Instagram ha sparato a zero su Jageli: "Sei un pezzo di sporcizia".

Cosa è successo tra Jugeli e Osimhen

Un'uscita a dir poco infelice quella che ha avuto parlando con un media del suo paese Jugeli che per esaltare Kvaratskhelia, che comunque ha avvicinato a club come il Barcellona o il Real Madrid, ha finito per gettare ombre sul futuro del bomber nigeriano: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, Victor andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta avendo".

Quelle parole non sono passate inosservate e ad arrabbiarsi è stato proprio lui, Osimhen che nel cuore della notte dalla Nigeria, dove si sta preparando per la Coppa d'Africa ha postato una stories su Instagram scrivendo in inglese parole durissime, che tradotte risuonano così: "Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca". Altro fuoco alle fiamme di questa complicatissima stagione del Napoli.

Chi è Mamuka Jugeli, ex calciatore e agente di Kvaratskhelia

Nato nel 1969, è stato un attaccante modesto, ha segnato poco in carriera. É stato anche dirigente nel post calcio, all'Anzhi in Russia puntò sul connazionale Omari Tetradze, che ha vestito anche la maglia della Roma negli anni '90. Ma ha trovato la sua strada soprattutto facendo il procuratore. Il 77 del Napoli è la sua stella, ora sta trattando anche il prolungamento con De Laurentiis, anche se non è una questione che si chiuderà rapidamente, perché l'esterno ha un contratto fino al 2027. Kvara giocava con la Dinamo Batumi, così come Kvernadze, che è sbarcato nel calcio che conta. Così come Zuriko Davitashvili, che è passato al Bordeaux, nobile squadra francese ora però in Ligue 2.