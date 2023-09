Quanta guadagna Kvaratskhelia al Napoli e perché lo stipendio può essere un problema per il rinnovo I dettagli del contratto di Kvaratskhelia con il Napoli: quanto guadagna, le richieste degli agenti e le condizioni degli azzurri per il rinnovo.

A cura di Ada Cotugno

In casa Napoli le notizie sul presunto rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia si rincorrono veloci, così tanto da portare la società a intervenire con un comunicato che ha già suscitato grandi polemiche. Senza giri di parole il club ha smentito tutti i contatti riportati da diversi media, riportando che la situazione resta in stand-by.

Tutto è scaturito dalle voci di mercato e dalle attenzioni delle big europee che inevitabilmente si sono riversate sul giocatore dopo la sua prima straordinaria stagione in Serie A. Il talento georgiano è legato al club azzurro fino al 2027 e, almeno per il momento, non ci sono avvisaglie per il possibile rinnovo.

Quanto guadagna ora Kvaratskhelia: lo stipendio del georgiano

L'ingaggio di Kvaratskhelia è diventato un vero e proprio caso per gli azzurri. Il georgiano attualmente guadagna 1.4 milioni di euro a stagione, una cifra che i suoi agenti vorrebbero ritoccare al più presto. E qui entra in ballo il possibile rinnovo di contratto: l'attuale accordo a queste cifre scadrà nel 2027, ma l'entourage del giocatore vorrebbe giocare al rialzo visto il grande impatto che ha avuto su tutta la squadra.

Leggi anche La presentatrice dei sorteggi di Champions va in crisi su Kvaratskhelia: gaffe in diretta

L'intenzione è quella di far quadruplicare il suo stipendio, dato che la nuova richiesta che sarebbe stata formulata al Napoli si aggira attorno ai 5 milioni di euro all'anno, un ingaggio pari a quello degli altri top presenti in squadra. Nelle idee del club azzurro invece c'è sì la volontà di alzare l'asticella per gratificare Kvara, ma senza arrivare a toccare le cifre di cui gli agenti vorrebbero discutere.

Le condizioni del Napoli per il rinnovo

Le richieste del giocatore non collimano però con i piani della società che ha smentito qualsiasi contatto fra le parti ma ha dimostrato di non voler comunque arrivare a un ingaggio così elevato. La disponibilità del Napoli è quella di spingersi fino a 3.5 milioni di euro all'anno, al di sotto di quanto chiesto da Kvaratskhelia per firmare un nuovo accordo. La situazione è di completo stallo, soprattutto dopo il comunicato che tanto ha fatto discutere.

E in ballo non c'è soltanto il futuro di Kvara: lo stesso tira e molla avviene anche con Victor Osimhen, il trascinatore dell'anno dello Scudetto. Anche in questo caso si parla di rinnovo di contratto con aumento di stipendio e l'aggiunta di una clausola per allontanare tutte le voci di mercato che lo hanno coinvolto in questa lunga estate. L'ultima è quella di un trasferimento in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, deriso dal presidente Aurelio De Laurentiis con un'email. Ma, in questo caso, il tempo non è certamente dalla parte del Napoli dato che il nigeriano andrà in scadenza nel 2025, due anni prima rispetto al suo compagno di squadra, e i contatti frequenti con gli agenti non sono mai stati smentiti in nessuna occasione.