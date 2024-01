Osimhen esplode nella notte contro l’agente di Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia” Durissimo messaggio di Victor Osimhen contro l’agente di Khvicha Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Atmosfera frizzantina in casa Napoli e non solo per le traversie del disastroso campionato che ha fatto già dimenticare lo Scudetto dello scorso anno. Nella notte Victor Osimhen è esploso contro l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, postando una durissima storia su Instagram dalla Costa d'Avorio, dove si trova in ritiro con la nazionale nigeriana in vista della Coppa d'Africa: "Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!".

Osimhen non ha apprezzato affatto, per usare un eufemismo, le parole pronunciate qualche ora fa dal procuratore del compagno di squadra, che dava per certo l'addio del nigeriano a fine anno con destinazione Arabia Saudita. "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo".

