Chi è Lapo Nava, il figlio d’arte che può scippare il posto da titolare a Mirante contro la Juve Il Milan non avrà a disposizione Maignan e Sportiello contro la Juventus e il titolare nel big match di San Siro dovrebbe essere Mirante ma nelle ultime ore salgono le percentuali del giovane Lapo Nava. L’estremo difensore della Primavera potrebbe anche partire titolare a sorpresa.

A cura di Vito Lamorte

Emergenza Milan in vista del big match contro la Juventus. La squalifica di Mike Maignan e l'infortunio di Marco Sportiello porterà i rossoneri a dover puntare sul loro terzo portiere, Antonio Mirante. L'estremo difensore classe 1983 ha giocato un solo minuto con la maglia del Diavolo nell'ultima gara dello scorso campionato contro il Verona e sarà una specie di esordio per lui.

L'ultima volta che Mirante ha giocato 90 minuti da titolare è stato con la Roma nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United, persa 6-2 e vinta 3-2 all'andata: sono passati 898 giorni.

Senza due dei tre portieri della prima squadra, ad occupare il ruolo di vice contro la Juventus ci sarà Lapo Nava. Figlio di Stefano, noto ex giocatore del Milan degli anni '90 ed attuale opinionista sportivo, questo ragazzo classe 2004 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili e attualmente è il titolare della Primavera, con cui è riuscito ad arrivare fino alle semifinali della scorsa Youth League.

Nella stagione 2022-2023 Lapo Nava è stato convocato da Stefano Pioli per due volte in Serie A e per quattro volte in Champions League: il portierino rossonero è tenuto sotto osservazione dalla dirigenza rossonera e l'allenatore ha deciso di portarlo con la prima squadra nel ritiro estivo negli Stati Uniti.

Nelle ultime ore, però, nonostante Mirante resti il favorito sembrano in risalita le percentuali di Nava e non è detto che non possa scippare il posto da titolare all'esperto estremo difensore di Castellammare di Stabia. Sarebbe una mossa clamorosa e completamente a sorpresa, visto che Pioli nel dubbio cerca sempre di puntare su calciatori di esperienza o che gli diano certezze.

Un dubbio che ci porteremo fino alla lettura delle formazioni prima del big match di domenica sera.

La situazione medica di Marco Sportiello. L'ex portiere dell'Atalanta ha rimediato in allenamento una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e la sua situazione verrà rivalutata a fine ottobre, così da capire l'evoluzione del recupero. L'ultimo infortunio muscolare per il portiere nato a Desio risale a 7 anni fa, quando fu vittima nel settembre 2016 di un'infiammazione alla spina dorsale: nelle stagioni successive ha saltato alcune partite ma per Covid o febbre.