Chi è Johannes Spors, il nome nuovo come DS della Juve: ha scoperto Openda e portato Retegui in Italia

Johannes Spors ha 41 anni ed è stato individuato dalla Juventus per il ruolo di direttore sportivo. In Italia ha già avuto un’esperienza nel Genoa qualche anno fa.

La Juventus reduce dal ko di Madrid contro il Real in Champions si tuffa nuovamente in campionato dopo domenica sera dovrà sfidare la Lazio all'Olimpico. Motivo ulteriore per i bianconeri per mostrare i miglioramenti di squadra evidenziati al Bernebeu in cui era presente tutta la dirigenza, tranne il direttore sportivo. È l'ultima casella che manca per completare l'organico della dirigenza bianconera che Damien Comolli sta sapientemente costruendo mettendo uomini funzionali per il suo nuovo progetto tecnico.

In tale senso il nome di Johannes Spors sembra essere quello preferito dal dirigente francese proprio per ricoprire il ruolo di ds. Secondo Sky Sport UK di fatto Spors è tra i principali candidati presi in considerazione dalla dirigenza bianconera. L'attuale direttore tecnico del Southampton, già direttore sportivo del Genoa, è considerato un professionista metodico e visionario, rinomato per il suo approccio moderno alla gestione sportiva.

Johannes Spors durante l’esperienza al Genoa.

Il 41enne Spors si è costruito una reputazione in Germania (RB Lipsia), nei Paesi Bassi (Vitesse Arnhem) e poi in Italia con il Genoa, dove ha lasciato un'impressione positiva durante la sua esperienza in Serie A. È stato in particolare coinvolto negli arrivi di Ibrahima Konaté, Mateo Retegui e Lois Openda che oggi si ritroverebbe proprio alla juventus. La sua esperienza in diversi mercati europei e la sua capacità di strutturare progetti a lungo termine sono particolarmente apprezzati dalla Juventus. Spors iniziato la sua carriera nel 2007 da giovanissimo quando entrò a far parte della seconda squadra dell'Hoffenheim con il ruolo di Video Analyst fino a diventare Direttore dell'area scouting dal 2013 al 2015. Il passaggio al Lipsia poi segna una tappa fondamentale e di crescita esponenziale per la sua carriera.

Johannes Spors in Germania.

Spors come nuovo direttore sportivo della Juventus

Nel club del gruppo Red Bull diventa responsabile scoutinge prima di andare all'Amburgo dove resta per un anno prima di iniziare il suo giro per l'Europa. Con questa ricerca, la Juventus conferma la sua volontà di voltare pagina e avviare un nuovo ciclo sportivo. Il futuro direttore sportivo avrà il compito di consolidare la politica di ricerca dei giocatori, ottimizzare la formazione e rafforzare la competitività del club sulla scena europea. L'intenzione di Comolli è quella di trovare un elemento capace di conciliare la visione del calcio italiano con quella internazionale. Per questi motivi Spors sembra attualmente essere uno dei favoriti per il ruolo di direttore sportivo della Juventus. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma pare che siano già avvenuti contatti preventivi in merito.