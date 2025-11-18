Chi è Joao Pedro, il portiere di riserva del Brasile Under 17 diventato eroe: ha parato sei rigori

Il Brasile Under 17 è ai quarti dei Mondiali grazie all’impresa di Joao Pedro, portiere di riserva che ha parato sei rigori in quattro giorni. Ha scritto la storia con i verdeoro.

Joao Pedro non avrebbe neanche dovuto giocare i Mondiali Under 17 ma per pura coincidenza si è ritrovato a essere titolare nelle partite più importanti del Brasile diventando addirittura un eroe. La sua storia sembra uscita da un film e spera davvero di poter scrivere il suo lieto fine e portare a casa la coppa, un epilogo che sarebbe clamoroso per una riserva che si è trasformato nel pilastro di tutta la squadra. Se i verdeoro sono arrivati agli ottavi di finale il merito è tutto suo e dei sei rigori parati nel giro di quattro giorni: è stato decisivo contro il Paraguay e si è ripetuto contro la Francia quando ormai nessuno se lo aspettava.

L'impresa di Joao Pedro con il Brasile

Dopo aver eliminato il Paraguay il Brasile ha buttato fuori anche la Francia dai Mondiali Under 17 vincendo entrambe le volte ai rigori, ma la scena è tutta del portiere che ha parato in totale sei tiri. Ha fermato chiunque, compiendo in quattro giorni un'impresa che resterà per sempre nella storia: Joao Pedro è diventato il giocatore più importante della sua nazionale che spera di arrivare fino alla finale che adesso può contare su un fuoriclasse tra i pali. Il portiere ha compiuto 17 anni lo scorso marzo ed è di proprietà del Santos, anche se non ha mai giocato in prima squadra.

È arrivato lì nel 2018 quando aveva solo 10 anni e ha vissuto tutta la trafila con le giovanili fino ad arrivare in Under 17, ma presto per lui potrebbe arrivare la grande gioia dell'esordio tra i grandi viste le sue prestazioni ai Mondiali. Non è ancora un professionista, una situazione normale vista la sua giovanissima età, ma ha le carte in regola per poter fare benissimo nel campionato brasiliano perché oltre alla bravura conta anche su un carattere di ferro che gli ha permesso di diventare un pilastro della nazionale.

Doveva essere il portiere di riserva

Joao Pedro ha affrontato la paura di petto e si è tuffato nei Mondiali Under 17 come se fosse cosa da tutti i giorni. La sua in verità è un'impresa eccezionale perché sono pochi i portieri che possono vantarsi di aver parato sei rigori in due turni successivi, nel giro di quattro giorni. Ha fermato prima Campss, Cristaldo e Buhring nei sedicesimi di finale contro il Paraguay, poi agli ottavi con la Francia ha parato il tiro a Batola al 33′ per poi fermare anche Camara e Leccese nella lotteria dei rigori decisiva. In entrambe le partite è stato l'uomo decisivo: e pensare che in realtà doveva essere solo la riserva di Gabriel Menegon, giovane portiere del Gremio che non è stato convocato all'ultimo a causa di un infortunio. Joao Pedro si è ritrovato a essere titolare improvvisamente ma non si è lasciato travolgere dagli eventi. Ha compiuto un miracolo sportivo con il Brasile e ha dedicato ogni parata alla mamma Carla Paixao, dipendente del Santos scomparsa lo scorso 30 luglio all'età di 45 anni.