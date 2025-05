video suggerito

Chi è Istvan Kovacs, l'arbitro della finale di Champions tra Inter e PSG portafortuna dell'Italia 40 anni, internazionale dal 2010, insegnante di educazione fisica e miglior arbitro rumeno: Istvan Kovacs è il direttore di gara per la finale di Champions League PSG-Inter. Con precedenti nei confronti delle italiane più che positivi: 5 gare, due Coppe vinte (Conference League della Roma e Europa League dell'Atalanta) e nessuna sconfitta (2 vittorie e un pareggio per i nerazzurri)

A cura di Alessio Pediglieri

Per la finale di Champions League di questa sera tra PSG e Inter, il fischietto designato è Istvan Kovacs, arbitro rumeno di 40 anni. Un direttore di gara che è internazionale dal 2010 e che ha già incrociato il proprio destino con l'Inter in tre occasioni. Tutte si sono concluse con il medesimo esito e uguale risultato: 1-0 a favore dei nerazzurri.

La scelta dell'UEFA per PSG-Inter, finale della Champions League 2024-2025, è ricaduta su Istvan Kovacs, che avrà il compito e l'onere di dirigere al meglio la gara più importante per club di questa stagione. All'Allianz Arena sarà dunque lui ad avere gli occhi di tutti addosso per capire se vi saranno episodi particolari da gestire nel modo migliore per evitare facili critiche e strascichi polemici. Considerato all'unanimità il miglior arbitro di sempre di tutta la Romania, Kovacs dirige a livello internazionale dal 2010 con una buona esperienza alle spalle. Insegnante di educazione fisica, 40enne, ha già avuto occasioni di mettersi in risalto e fischiare in match con presenti squadre italiane.

I precedenti con le italiane e l'Inter: mai una sconfitta

I precedenti di Kovacs con le nostre formazioni sono più che positivi e "iconici". E' stato infatti l'arbitro della finale di Conference League del 2021-2022 che è stata vinta dalla Roma di Josè Mourinho, contro il Feyenoord a Tirana. E di quella di Europa League della scorsa stagione, che ha visto l'Atalanta alzare il trofeo battendo il Bayer Leverkusen a Dublino. Anche i precedenti con l'Inter sono positivi: in questa edizione di Champions, nel match del 6 novembre 2024, ha arbitrato il match contro l'Arsenal, deciso poi dal gol di Hakan Calhanoglu. Prima ancora, Kovács aveva arbitrato anche un Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi di Champions League, vinta 1-0 dall’Inter grazie al gol di Arnautovic. Ma anche Shakhtar Donetsk-Inter del 28 settembre 2021, che in quell'occasione terminò a reti inviolate. Sempre in chiave "azzurra" c'è un precedente con la nostra nazionale, fischiando in Irlanda del Nord-Italia 0-0, valida per le qualificazioni a Euro 2022.

La squadra arbitrale per PSG-Inter, finale di Champions League

Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania)

Quarto arbitro: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Assistente di riserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Paesi Bassi)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Paesi Bassi)