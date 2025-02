Chi è Giancarlo Devasini: il miliardario diventato nuovo socio di minoranza della Juventus

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La Juventus ha un nuovo socio di minoranza. La società Tether Investments di Giancarlo Devasini, che opera nel mercato delle criptovalute e ha un giro d'affari di 100 miliardi dollari, ha difatti annunciato di aver acquistato sul mercato una quota di minoranza del club bianconero (il 5,01% delle azioni con diritto di voto, più qualcuna senza diritto di voto). Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene la maggioranza, ha difatti precisato di non aver venduto proprie azioni a Tether Investment.

Un'operazione che va al di là del semplice investimento sia per i motivi che hanno spinto Tether e anche per la caratura dell'uomo che muove i fili di questa società nota per la sua stablecoin USDT, cioè criptovaluta più scambiata al mondo con una capitalizzazione da circa 140 miliardi di dollari e più di 350 milioni di utenti.

Già, perché Tether Investments con l'ingresso tra i soci della Juventus mira a rivoluzionare il mondo del calcio integrando asset digitali, Intelligenza Artificiale e biotech. Un proposito ambizioso che si inserisce in un più ampio progetto che punta ad impattare sull'intero panorama sportivo globale (lo scorso anno difatti ha sottoscritto una partnership quadriennale con la squadra svizzera del Lugano tramite Plan B) affidato, tra gli altri, ad l'imprenditore uruguayano Juan Sartori che vanta una notevole esperienza nel calcio internazionale essendo a sua volta socio di minoranza del Sunderland, vicepresidente del Monaco e con un ruolo di rilievo nel board dell'ECA (l'associazione dei club europei).

Un progetto è stato ben accolto dal mercato azionario dato che, dopo la notizia dell'acquisto delle quote di minoranza da parte di Tether, il titolo Juventus ha chiuso in rialzo dell’1,6% a 2,531 euro.

Chi è Giancarlo Devasini: l'ex chirurgo plastico divenuto ricchissimo con le criptovalute

E l'ingresso di Tether Investments come socio di minoranza della Juventus significa di fatto l'ingresso tra i soci dei bianconeri di Giancarlo Devasini, vale a dire, secondo Forbes, il quarto uomo più ricco d'Italia con un patrimonio personale stimato di 9,2 miliardi di dollari. L'ex chirurgo plastico torinese classe '64 è infatti il fondatore e principale azionista di Tether. Sia lui che il Ceo, il manager ligure Paolo Ardoino, sono tifosi del club bianconero.