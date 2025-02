video suggerito

Chi è Dastan Satpaev, il nuovo attaccante del Chelsea ha solo 16 anni: quanto è costato ai londinesi Il Chelsea ha finalmente messo le mani su Dastan Satpaev. Il club londinese ha acquistato l'attaccante di 16 anni dal club kazako del Kairat Almaty. Arriverà in Inghilterra nel 2026.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea ha finalmente messo le mani su Dastan Satpaev. Il club londinese aveva da tempo individuato l'attaccante classe 2008 come uno di quei giocatori dal potenziale enorme. Un talento purissimo che il club londinese ha seguito per diverso tempo prima di affondare definitivamente il colpo e chiudere l'operazione. Satpaev, che ha solo 16 anni, è stato preso dal Kairat Almaty, club del Kazakistan che ha accettato la proposta del Chelsea il quale per il suo cartellino ha speso circa 4 milioni di euro inclusi i vari bonus inseriti nell'operazione.

Si tratta di fatto di una sorta di nuovo trasferimento record, diventando il più costoso nella storia del campionato kazako, sottolineando il potenziale di Satpaev nel diventare un giocatore chiave nel panorama europeo. Satpaev resterà al Kairat fino all'estate del 2026, quando compirà 18 anni e diventerà idoneo per unirsi al Chelsea. All'arrivo, il giocatore firmerà un contratto di cinque anni, con un'ulteriore opzione di estensione di un anno. Di fatto un investimento sul futuro importante da parte del Chelsea che aveva già fatto affari del genere.

I numeri di Satpaev in Kazakistan

Il giovane attaccante ha messo in mostra il suo talento a livello giovanile, segnando 28 gol e fornendo 10 assist in 32 partite per le squadre giovanili del Kairat. Nella UEFA Youth League di questa stagione, ha già registrato un gol e un assist in quattro presenze. Inoltre, per la nazionale del Kazakistan, Satpaev ha segnato quattro gol in 10 partite. Il giocatore è inoltre capitano del Kazakistan U17 con cui ha registrato 10 presenze condite da 4 gol. Per lui anche 4 presenze con la prima squadra del Kairat e un gol realizzato.

Dastan Satpaev in azione durante una partita.

Insomma, i numeri sono dalla sua parte e il suo acquisto conferma ancora una volta come il Chelsea abbia totalmente cambiato la sua strategia di acquisto dopo gli innumerevoli investimenti a suon di milioni che hanno ingolfato la rosa negli anni. La strategia è quella di investire sul futuro basandosi sul lavoro degli scout nel mondo investendo cifre modeste scommettendo sulla crescita di quel determinato giocatore. Era già accaduto con il portiere Mike Penders, un classe 2005 che i Blues hanno appena acquistato per 20 milioni di euro dal Genk.