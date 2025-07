Chi è Christian Comotto, talentuoso figlio d’arte del Milan che ha già una nuova squadra

Christian Comotto è esploso nel corso di questo ritiro col Milan. Classe 2008, figlio di papà Gianluca – ex difensore – e mamma Marianna, manager di Tonali, dalla prossima stagione andrà in prestito altrove per raccogliere la giusta esperienza.

Da Francesco Camarda a Christian Comotto. È proprio il caso di dirlo, il Milan in questi anni sta tirando fuori diversi talenti interessanti dal proprio vivaio preziosi per essere poi integrati in futuro in prima squadra. Dopo l'attaccante finito in prestito al Lecce, oggi è il turno di Comotto che è stato aggregato alla prima squadra del Milan per la tournée asiatica che i rossoneri stanno svolgendo in queste settimane dando grosse soddisfazioni al club e allo stesso Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha puntato molto su di lui e Comotto l'ha ricambiato con un gol nella lotteria dei tiri dagli undici metri contro l'Arsenal e poi ancora su rigore contro gli australiani del Perth quest'oggi. Comotto si è procurato il penalty e poi si è incaricato lui stesso di calciare quel rigore che ha realizzato tirando a "cucchiaio" mostrando enorme personalità. Comotto al termine della tournée andrà in prestito allo Spezia in Serie B con la speranza che possa trovare spazio, minuti, gol e quell'esperienza necessaria per poi fare il grande salto in prima squadra nel più breve tempo possibile. D'altronde buon sangue non mente..

Il momento in cui Comotto realizza il rigore a cucchiaio.

Comotto figlio d'arte: papà Gianluca ex Fiorentina e Toro, mamma Marianna manager di Tonali

Comotto è figlio d'arte,. Papà Gianluca è stato ex difensore di Fiorentina e Torino, mentre mamma Marianna Mecacci è invece la storica manager di Sandro Tonali da ormai 6 anni. Proprio con il centrocampista del Newcastle c'è un grande rapporto di amicizia. Comotto è cresciuto dunque in una famiglia di sportivi e ha dovuto scegliere tra tennis, atletica e calcio. Il classe 2008 nato a Ivrea ha scelto quest'ultimo pur ottenendo ottimi risultati anche nelle altre due discipline. È cresciuto nei settori giovanili di Perugia, Inter, Fiorentina e poi Milan dove da quest'anno giocherà anche Luka Modric, il suo idolo di sempre.

Una foto di famiglia pubblicata da Christian Comotto sul suo profilo Instagram.

Comotto è un classico centrocampista centrale, abile nel gioco in mediana e con ottime capacità di inserimento che inevitabilmente lo agevolano per andare in gol. Fin da subito Comotto ha colpito Allegri per il suo modo di giocare. Il profilo X del Milan durante il ritiro dei rossoneri pubblicò il video di una sua giocata ottenendo milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede Comotto strappare palla a Pobega in scivolata arpionando la sfera senza commettere fallo e in modo pulito. L’anno scorso ha giocato sotto età di tre anni in Primavera col Milan, rivelandosi il 2008 con più minutaggio in Italia con 4 gol e 3 assist in 36 partite. Due anni fa però ha avuto la vera esplosione distinguendosi con 14 gol e 2 assist con l’Under 17 rossonera.

Comotto e Ginevra Gilardino.

La vita privata di Comotto: è fidanzato con la figlia di Gilardino

Il fatto di essere stato aggregato quest'anno alla prima squadra del Milan ha rappresentato per Comotto un enorme punto di partenza per la sua carriera ricambiato con prestazioni importanti e gol, come quello di oggi, messo a segno con una giocata unica resa celebre da Totti ma anche da Pirlo, sempre in ottica Milan. Nella vita privata Comotto è fidanzato con Ginevra Gilardino, figlio di Alberto, ex attaccante dei rossoneri e campione del mondo con l'Italia nel 2006 e oggi allenatore del Pisa in Serie A.