video suggerito

Chi è Assane Diao, il rinforzo scelto da Fabregas per l’attacco del Como: le caratteristiche e le cifre Assane Diao può essere il primo rinforzo per l’attacco del Como a gennaio: il classe 2005 è stato scelto da Fabregas per puntellare il reparto offensiva. La trattativa, le caratteristiche e i dettagli dell’operazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assane Diao può diventare il primo acquisto del suo mercato invernale del Como. L'attaccante classe 2005 del Betis, che nelle ultime due stagioni ha totalizzato 47 presenze con 6 gol, è il profilo individuato da Cesc Fabregas per rinforzare del club lariano in vista della seconda parte di stagione. L'allenatore catalano ha parlato direttamente con il calciatore ed ora la trattativa è entrata nella fase finale.

A dare la notizia è Matteo Moretto di Relevo, secondo cui i due club sono vicini all'intesa definitiva sui 12 milioni di euro.

Chi è Assane Diao, il rinforzo scelto da Fabregas per l'attacco del Como

Assane Diao è un classe 2005 che nelle giovanili giocava come centrocampista largo a destra ma successivamente è stato spostato in un tridente offensivo: nel corso degli anni ha giocato sia come esterno di destra che a sinistra ma all'occorrenza può fare anche la punta centrale, sfruttando il suo fisico e la sua potenza per andare in profondità.

Il Como non ha una punta con quelle caratteristiche e per questo motivo il club lariano, con il benestare di Fabregas, ha deciso di puntare su Diao per inserire in rosa un attaccante dal profilo diverso rispetto a quelli presenti nei primi sei mesi della stagione.

Il calciatore del Betis non ha conquistato la piena fiducia di Manuel Pellegrini e già la scorsa estate aveva le porte aperte per partire in prestito ma a gennaio potrebbe essere ceduto a titolo definitivo: i Verdiblancos sono alla ricerca di rinforzi offensivi e piace molto Antony, che non sta giocando molto al Manchester United. Se dovessero esserci dei nuovi arrivi in attacco, Diao troverebbe ancora meno spazio e per questo l'ipotesi Como è diventata sempre più concreta.

Dele Alli si allena con il Como: deve convincere Fabregas

Dele Alli si è svincolato dall'Everton e potrebbe essere tesserato dal Como: il calciatore inglese si allena con i lariani dal 26 dicembre e dovrà convincere Fabregas a dargli un'altra chance nel calcio che conta dopo i problemi che l'ex Tottenham ha dovuto affrontare negli anni scorsi.