Dele Alli si svincola dall'Everton, è senza squadra: comincerà ad allenarsi con il Como Il Como accoglierà Dele Alli dal prossimo 26 dicembre per allenarsi con la prima squadra: prove di ritorno per l'inglese che ha salutato l'Everton e punta verso un nuovo inizio.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Dele Alli con la maglia dell'Everton si è ufficialmente conclusa. L'inglese si è congedato dai Toffees con una lunga lettera in cui annuncia che è pronto a cominciare una nuova avventura a partire dal 2025 che forse lo porterà per la prima volta in Italia. Una settimana fa è stato invitato allo stadio dal Como e Cesc Fabregas ha confermato che si allenerà con la sua squadra dal prossimo 26 dicembre, ma soltanto per riprendere la forma fisica.

Dele Alli si allenerà con il Como

Il ringraziamento alla squadra che lo ha accolto nell'ultimo periodo è d'obbligo. Sui social il giocatore inglese ha voluto salutare tutto il pubblico della sua ex squadra per il grande sostegno, nonostante non abbia mai praticamente giocato. Ha vissuto un calvario lunghissimo che lo ha tenuto dal campo per quasi due anni, ma presto per lui potrebbe arrivare una nuova avventura con la quale riscattarsi: "Sfortunatamente le cose non hanno funzionato come avevo sperato e penso che sia il momento giusto per me di girare pagina".

La nuova pagina potrebbe portarlo al Como che dal prossimo 26 dicembre lo accoglierà nel suo centro di allenamento. Fabregas aveva anticipato la notizia dopo la vittoria contro la Roma, specificando però che il giocatore avrebbe partecipato soltanto alle sedute settimanali e non sarebbe entrato a far parte della squadra. Almeno fino a questo momento: adesso è svincolato e potrebbe unirsi presto a un nuovo club, soprattutto se gli allenamenti dovessero dare risultati positivi.

Le possibilità di ingaggiarlo sono reali, al netto delle richieste di stipendio che restano piuttosto alte, ma se dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico allora il Como potrebbe puntare su di lui per la seconda metà della stagione e regalargli la possibilità di un nuovo inizio.