Chi è Ardon Jashari, il centrocampista svizzero al Milan per una somma di 38 milioni di euro

Il Milan ha concluso la lunga trattativa per il centrocampista del Bruges. Contratto e stipendio: tutte le cifre per il centrocampista che nella squadra di Allegri avrà una collocazione particolare.

Alla fine il Milan l'ha spuntata col Bruges: Ardon Jashari vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Costo dell'operazione: 38 milioni di euro complessivi (33.5 oltre ai bonus), una cifra importante e lievemente inferiore rispetto alle richieste dei belgi che da quell'importo non si sarebbero discostati di molto. È sulla modulazione dei premi agevolmente raggiungibili che si è trovata la quadra facendo leva sulla qualificazione del ‘diavolo' nella prossima edizione della Champions e il numero di presenze del giocatore.

Le cifre dell'operazione Jashari: contratto e stipendio

Detto delle cifre generale per convincere il Bruges a dire sì (fondamentale l'inserimento dei bonus da 4.5 milioni) e a sbloccare la lunga trattativa, il 23enne mediano svizzero è atteso entro la fine della settimana: per lui sono pronti un contratto fino al 2030 e un ingaggio possibile (2,5 milioni netti a stagione più bonus).

Ruolo e possibile collocazione nel Milan di Allegri

Come e dove giocherà Jashari nel Milan? Ha una caratteristica che lo rende perfetto per integrarsi nei nuovi schemi: è un centrocampista molto dinamico, che profonde intensità nelle differenti fasi del gioco. Entra nella rosa che là, nel mezzo, è composta al momento da Fofana e Musah oltre a Modric e a Ricci. Ed è possibile che in rossonero la sua collocazione sarà (forse) in posizione un po' più arretrata alle spalle dell'ex Empoli.

Ma lo svizzero non sarà solo un calciatore di "lotta e di governo", quello che offre una valida alternativa anche per le uscite da dietro della squadra: la sua capacità di calibrare lanci lunghi lo rende prezioso per innescare Leao a cui in questa porzione d'estate ha dato compiti più da attaccante che da esterno (nell'attesa arrivi una punta). Il disegno, sia pure abbozzato, prevede che nella comfort zone del portoghese (il centrosinistra/l'ala) l'arrivo di un calciatore come Jashari potrebbe alimentare il potenziale di Rafa.

La carriera di Jashari dal Lucerna alla Champions

Jashari è un calciatore classe 2002 è nato in Svizzera da una famiglia albanese proveniente dalla regione del Polog, in Macedonia. La sua carriera è iniziata nel Lucerna dove ha giocato per 4 stagioni e mezzo fino a passare al Bruges. Con la selezione elvetica maggiore ha raccolto 4 presenze, 10 invece quelle nell'Under 21.

Ardon tifoso del Milan: "Impressionato da San Siro"

C'è un precedente che risale a un anno fa e spiega bene quanto il calciatore volesse sbarcare in Serie A e in particolare al Milan. Nel 2024, in occasione della sconfitta del Bruges a San Siro in Champions raccontò ai media belgi cosa volesse dire per lui essere al Meazza. "Ero incredibilmente orgoglioso di essere lì. Da bambino, una volta siamo andati a vedere Milan-Barcellona (nel 2011). Da quel giorno, è sempre stato il mio sogno giocare a San Siro".