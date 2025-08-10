Calcio
Chelsea-Milan, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Chelsea-Milan si gioca oggi alle 16 a Stamford Bridge. Diretta tv in chiaro e in streaming, solo per abbonati, su DAZN. La partita sarà trasmessa in tv anche gratis sul canale NOVE, in differita dalle 21:30.
A cura di Maurizio De Santis
ChelseaMilan è l'ultima partita amichevole nel calendario dei rossoneri. Si gioca oggi, domenica 10 agosto, alle 16, a Stamford Bridge. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro gratis (ma solo in differita, a partire dalle 21:30) sul NOVE, che la manderà in onda allo stesso orario anche in streaming. Chi vorrà invece seguire l'incontro in tempo reale potrà farlo (se abbonato) su DAZN.

Dopo Arsenal, Liverpool, Perth Glory e Leeds il ‘diavolo' chiude il ciclo del precampionato con l'incontro con i Blues, reduci dalla vittoria del Mondiale per Club. Una sfida che rappresenta anche un'opportunità da sfruttare per fare un po' di turnover, vedere all'opera meglio i nuovi acquisti e alimentare la fase di rodaggio in vista del debutto ufficiale. Per il "nuovo" Milan di Massimiliano Allegri è previsto per domenica 17 agosto, quando a San Siro sarà di scena il Bari per il primo turno di Coppa Italia 2025-2026. Una settimana dopo (23 agosto) e sempre al Meazza ci sarà l'esordio in Serie A contro la Cremonese.

  • Partita: Chelsea-Milan
  • Quando: domenica 10 agosto 2025
  • Orario: 16:00
  • Dove: Stamford Bridge
  • Diretta TV: DAZN, Nove (in differita)
  • Diretta Streaming: DAZN, nove.tv (in differita)
  • Competizione: amichevole

Dove vedere Chelsea-Milan, in diretta TV e in streaming

Chelsea-Milan sarà visibile in diretta tv e in chiaro gratis per tutti ma solo in differita. I tifosi rossoneri potranno sintonizzarsi sul canale NOVE, che la trasmetterà a partire dalle 21:30 anche in streaming. Chi vorrà assistere dall'inizio al match potrà farlo a partire dalle ore 16, se abbonato, su DAZN, collegandosi alla piattaforma attraverso la app oppure direttamente al sito.

Le probabili formazioni di Chelsea-Milan

Maresca e Allegri metteranno in campo le migliori formazioni possibili tenendo conto dei prossimi impegni ufficiali in calendario. Per i Blues è vicino il debutto in Premier League (17 agosto col Crystal Palace) mentre i rossoneri scenderanno in campo nello stesso giorno ma per il turno di Coppa Italia col Bari. Di seguito le probabili formazioni.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Musah, Modric, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Okafor, Leao. Allenatore: Allegri.

0 CONDIVISIONI
