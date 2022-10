Chelsea-Manchester United dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Chelsea-Manchester United è il match più atteso della 13ª giornata di Premier League: si gioca oggi, sabato 22 ottobre 2022, con fischio d’inizio alle ore 18:30 a Stamford Bridge. Diretta TV e streaming su Sky. Le ultime sulle formazioni di Potter e ten Hag.

A cura di Vito Lamorte

Il big match della 13ª giornata di Premier League si gioca a Londra e vedrà di fronte il Chelsea e il Manchester United. C'è grande attesa per la sfida di Stamford Bridge, che può far capire che ruolo potranno recitare in stagione le squadre di Graham Potter e Erik ten Hag. Si gioca oggi, sabato 22 ottobre 2022, con il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:30: la sfida si potrà seguire anche in Italia in diretta TV e streaming su Sky.

I Blues arrivano dal pareggio per 0-0 in casa del Brentford mentre i Red Devils nel turno infrasettimanale hanno battuto per 2-0 il Tottenham di Antonio Conte grazie alle reti di Fred e Bruno Fernandes. Dopo il fischio finale, però, in. casa United è scoppiato nuovamente il caso Ronaldo: Cristiano ha lasciato il campo prima del fischio finale, dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Sia il tecnico che tutto l'ambiente non hanno gradito il suo comportamento e nonostante la bella vittoria si respira aria pesante a Carrington: CR7 è stato sospeso e non parteciperà alla trasferta di Londra.

L’ultimo precedente è datato 28 novembre del 2021 ed è terminato con un pareggio per 1-1, in virtù delle reti di Sancho e Jorginho.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United. Potter dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Aubameyang unica punta e il tandem Mount-Havertz pronto ad innescarlo. ten Hag non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha battuto gli Spurs: Rashford di punta e il trio composto da Antony, Fernandes e Sancho che si muove alle sue spalle.

Dove vedere Chelsea-Manchester United in diretta TV

La super sfida tra Chelsea e Manchester United si potrà seguire in diretta TV su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213).

Chelsea-Manchester United, dove vederla in diretta streaming

La partita tra i Blues e i Red Devils si potrà seguire anche in streaming grazie l'applicazione Sky-Go, che permette agli abbonati di Sky di seguire tutta la programmazione attraverso pc, tablet e smartphone con qualche secondo di ritardo rispetto alla Tv. Inoltre, si può sempre utilizzare il servizio on demand di NOW, che permette di vedere tutto il pacchetto con abbonamento o pagando il singolo evento.

Premier League, Chelsea-Manchester United: le probabili formazioni

Graham Potter dovrebbe schierare ancora il 3-4-2-1 con Kepa tra i pali e un a difesa composta da Azpilicueta, Chalobah e Thiago Silva. Cucurella e Loftus-Cheek sulle corsie laterali con il quadrato centrale composto da Jorgino, Kovacic, Mount e Havertz pronto per lanciare Aubameyang.

Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti nel 4-2-3-1 di Erik ten Hag per la trasferta di Londra: Dalot, Varane, Martinez e Shaw a formare la linea difensiva davanti a de Gea, con Casemiro e Fred a fare da filtro in mezzo al campo e pronti a innescare le frecce offensive Antony, Bruno Fernandes, Sancho e Rashford.

