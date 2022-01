Chelsea-Liverpool dove vederla in TV: orario, streaming e formazioni Chelsea-Liverpool è il match principale di questo weekend della Premier League. Tuchel e Klopp devono assolutamente vincere per proseguire l’inseguimento al Manchester City. Calcio d’inizio alle 17:30.

A cura di Alessio Morra

Chelsea-Liverpool è da sempre una delle partite più attese della Premier League, l'importanza è enorme anche quest'anno. Innanzitutto per la sfida tra i tecnici Tuchel e Klopp, che non hanno un rapporto meraviglioso, ma in palio ci sono anche punti pesantissimi. Banalmente si può dire che chi si ferma è perduto. Il Manchester City galoppa verso un altro titolo, Guardiola grazie a una serie di successi consecutivi ha cambiato marcia e messo a distanza le due rivali maggiori, che oggi a Stanford Bridge giocano una specie di spareggio. Chi vincerà potrà ancora continuare l'inseguimento al City, ma in caso di pareggio entrambe già a inizio gennaio potrebbe dire addio a sogni di titolo.

Partita: Chelsea-Liverpool

Quando si gioca: domenica 2 gennaio 2022

Dove si gioca: Stamford Bridge, Londra

Orario: 15:00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Premier League, 21a giornata

Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta TV

L'incontro tra due delle ultime tre squadre vincitrici della Champions League verrà mandato in onda da Sky, che lo trasmetterà sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football). Chelsea-Liverpool si potrà seguire anche sui canali del digitale terrestre di Sky e sarà commentato da Federico Zancan.

Chelsea-Liverpool , dove vederla in streaming

Sky detiene i diritti televisivi della Premier League e dunque Chelsea-Liverpool sarà possibile seguirla anche in diretta streaming tramite Sky Go, servizio utilizzabile con dispositivi quali pc, smartphone, tablet o Smart Tv. Ma Chelsea-Liverpool è in streaming anche su Sky.

A che ora si gioca

A Stamford Bridge scenderanno in campo le squadre di Tuchel e Klopp alle ore 17:30. Sarà il match clou di questa prima domenica di calcio del 2022 questo tra Chelsea e Liverpool, che hanno entrambe assoluto bisogno di vincere per provare a tenere il passo del Manchester City, che sta cercando la fuga decisiva.

Premier League, le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

La FIFA ha concessa una deroga al Liverpool, che potrà schierare Salah e Mané, che dopo la partita di Londra voleranno in Camerun dove disputeranno con l'Egitto e il Senegal la Coppa d'Africa. Tuchel invece conferma Lukaku in attacco, ma ha ancora dei dubbi per gli esterni di centrocampo. Kanté torna titolare, difficile il recupero di Thiago Silva.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilcueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Pulisic; Mount, Hudson-Odoi; Lukaku. All. Tuchel

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Mané, Firmino, Salah. All. Klopp