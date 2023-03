Che fine ha fatto Hazard, sparito nel Real Madrid: non gioca in campionato da sei mesi L’ultima partita giocata da Hazard in campionato risale allo scorso settembre e in tutta la stagione è sceso in campo per meno di 300 minuti.

A cura di Ada Cotugno

Ai tempi del Chelsea era diventato uno dei giocatori più forti di tutto il panorama europeo, ma dopo il suo passaggio al Real Madrid tante cose sono cambiate: dal momento del suo arrivo in Liga la stella di Eden Hazard ha cominciato un lungo declino.

Appena cinque anni fa il belga era considerato tra i top al mondo, un talento cristallino pronto a conquistare tutti i palcoscenici più importanti. In Premier League era ormai considerato come l'uomo copertina, la stella in assoluto dei Blues che con lui puntavano in alto.

Il suo talento non poteva passare inosservato e, come successo a molti top player, Hazard attirò subito le attenzioni del Real Madrid. Senza pensarci due volte i Blancos misero a segno un colpo milionario per assicurarsi la stella europea: 115 milioni di euro, versati nelle casse degli inglesi a un anno dalla scadenza del contratto del giocatore.

Un investimento importante per rinforzare la squadra e soprattutto togliere alle altre big la possibilità di avere in squadra il miglior talento in circolazione. Ma la storia di Hazard in Spagna non ha seguito la trama alla quale tutti si aspettavano di assistere.

Nella prima preparazione estiva con il Real Madrid il giocatore era apparso sovrappeso e decisamente fuori forma, un campanello d'allarme importante per tutta la dirigenza che già si interrogava sull'affare.

Forse per la fretta i Blancos non avevano ben considerato i pro e i contro della scelta, che si è rivelata poi essere sbagliata. In tre stagioni e mezzo passate a Madrid Hazard ha disputato 73 partite in tutte le competizioni, mettendo assieme appena 7 gol e 11 assist.

Numeri impietosi, soprattutto se si considera che nell'ultima Premier League che ha disputato si era portato a casa 16 gol e 15 assist, la vetta di rendimento più alta mai raggiunta in tutta la sua carriera.

E sono stati proprio quei dati ad abbagliare il Real Madrid che da quasi quattro anni si trova a fare i conti con un esubero di lusso. Hazard ha giocato la sua ultima partita di campionato a settembre, oltre sei mesi fa, e in tutta la stagione è sceso in campo per circa 290 minuti, diventando oggetto di critiche anche da parte degli avversari.

A dicembre ha annunciato di voler abbandonare la nazionale anche a causa dello scarso minutaggio concesso dal Real Madrid che lo ha fatto sentire indietro rispetto ai suoi compagni: "L'allenatore non c'è più, i giovani stanno crescendo… E non potrei vedermi giocare con il Belgio quando non gioco con il Real Madrid. Ci sono giovani che meritano di giocare" .

Un declino spaventoso per la grande stella del calcio europeo che tra infortuni e drastici cali di rendimento non è mai riuscito a conquistare il Real Madrid come fatto con il Chelsea.