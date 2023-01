Hazard è un corpo estraneo al Real Madrid, lo criticano anche gli avversari: “Sembrava invisibile” Hazard è stato il peggiore in campo nella gara di Copa del Rey del Real Madrid contro un club di 4ª divisione. Ormai sembra un corpo estraneo nella Casa Blanca e riceve critiche anche gli avversari: “Sembrava che non gli importasse della partita”.

A cura di Vito Lamorte

La parabola discendente vissuta da Eden Hazard è uno dei tanti punti interrogativi del calcio mondiale degli ultimi anni. Tre anni fa era il protagonista della vittoria in Europa League del Chelsea e faceva paura a tutte le difese della Premier League mentre ieri, in una partita di Copa del Rey con la maglia del Real Madrid a Cáceres, non ha potuto disturbare una difesa di calciatori semiprofessionisti. Questa è la nuova dimensione di Hazard.

In casa Real insistono sul fatto che sia tornato dal Qatar con una disciplina di lavoro, soprattutto in palestra, mai vista in lui a Valdebebas ma nella sfida di coppa la sua prestazione non è stata brillante. Anzi. A decidere il match è stato un gol di Rodrygo ma a far discutere nelle scorse ore è stata la prova del calciatore belga, che ha fatto segnare i dati più negativi di tutti i calciatori utilizzati da Carlo Ancelotti: 24 tocchi di palla, zero tiri, zero dribbling e zero falli fatti/subiti. Praticamente invisibile.

A fine partita, Carmelo Mereciano, giocatore del Cacereño, ha criticato la prestazione di Hazard in maniera durissima con un video riportato dal Diario AS: "Sembrava che non gli importasse della partita. Non voleva la palla, non correva. Era completamente fuori dal gioco".

Hazard non aveva giocato mai più di un'ora in nessuna partita in questa stagione e il suo allenatore ha cercato di ‘allungare' questo tempo contro il Cacereño per cercare una sua reazione ma al 67′ si è arreso e ha preferito far debuttare il 18enne Castillo Álvaro Rodríguez.

Tuttavia, Ancelotti ha difeso il suo giocatore e ha insistito sul fatto che le condizioni difficili allo stadio in cui il Real è sceso in campo: "Non si può giocare a calcio così. Per me non è calcio, è un altro sport. È bello perché le piccole squadre possono combattere e competere con squadre più grandi. Fa bene ai tifosi, ma anche i tifosi vogliono vedere belle partite. Hazard? Mi è piaciuto. È difficile valutare i giocatori individualmente, era impossibile giocare. I giocatori più piccoli come Hazard o Rodrygo soffrono di più in queste situazioni, ma lui ha fatto quello che doveva fare".

A tutti sono sembrate parole di circostanza e di copertura per una prova a dir poco opaca. Diversi giornali spagnoli hanno definito Hazard "un caso senza speranza" e altri hanno fatto riferimento alla sua prova affermando che in campo "sembrava invisibile".

Qualche anno fa Eden Hazard era uno degli incubi delle difesa della Premier League e d'Europa, gli allenatori che lo affrontavano preparavano ogni tipo di tattica o di gabbia per evitare che inventasse qualcosa in fase offensiva; mentre oggi non riesce a fare la differenza contro una squadra di 4ª divisione spagnola. Una involuzione inspiegabile.