La strana reazione di Lunin al rigore decisivo per il Real Madrid: non è quella che ci si aspettava Il Real Madrid ai rigori ha eliminato il Manchester City, decisivo è stato il portiere Lunin. L’ucraino ha neutralizzato due rigori, ma quando è finita la serie dei penalty è stato glaciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid ancora una volta si è qualificato per le semifinali di Champions League. Ancelotti ha buttato fuori Guardiola e per farlo ha avuto bisogno dei calci di rigore. L'eroe del match è stato il portiere Lunin, che dopo essere diventato titolare ha conquistato la sua notte di gloria contro il Manchester City. Ma oltre che per le parate il numero uno ucraino si è preso la scena pure per la sua reazione glaciale al momento del superamento del turno.

Lunin ha parato i rigori di Bernardo Silva e Kovacic

Praticamente chiunque, a parte i due allenatori, avevano definito Real-City la finale anticipata. Di sicuro lo spettacolo è stato purissimo. La gara d'andata è già nella storia del calcio(era finita 3-3). Quella di ritorno è stata bella ed è terminata in parità, 1-1 prodotto dai gol di Rodrygo e De Bruyne. Il punteggio non è cambiato ai supplementari.

La regola dei gol fuori casa non vale più e quindi all'Ethiad si è andati dritti ai calci di rigore. Il City parte meglio, segna e sbaglia Modric. Ma poi cambia tutto quando Bernardo Silva tira come peggio non potrebbe. Lunin para senza muoversi. Poi il portiere neutralizza la conclusione di Kovacic. Il Real si mette davanti, e non viene più ripreso.

La reazione glaciale di Lunin al momento della vittoria del Real Madrid

Il classe 1999 prova a neutralizzare altre due conclusioni, ma Foden e il portiere brasiliano Ederson insaccano. Sul 3-3 è tutto nei piedi di Rudiger, il tedesco è implacabile. Il Real è in semifinale, per la dodicesima volta nelle ultime quattordici edizioni della Champions. Numeri clamorosi. La festa scatta subito in casa dei ‘blancos'. L'unico gelido è Lunin, che la gelida manina, anzi manona non l'ha avuta, ma che come si vede da un video postato in rete da un tifoso è stato quasi impassibile nel momento in cui la sua squadra è passata in semifinale, dove troverà il Bayern Monaco.

Chi è Lunin, il portiere che ha portato il Real Madrid in semifinale di Champions

Dal 2020 gioca con il Real Madrid, ha vinto praticamente tutto giocando pochissimo. Lunin è arrivato in Spagna con una grossa fama, ma davanti a sé ha trovato uno dei migliori portieri al mondo e cioè Courtois che gli ha concesso le briciole. Ma nonostante ciò qualche presenza qua e là l'ha trovata e i titoli a casa li ha portati.

La scorsa estate il portiere belga ha subito un serio infortunio, che gli ha precluso tutta la stagione. Il Real ha deciso di acquistare un altro portiere, una bella delusione per Lunin. Ma anche Kepa ha riportato un infortunio. L'ucraino, titolare pure della sua nazionale, si è preso il posto e anche dopo il ritorno del basco lo ha mantenuto e ora proverà a vincere anche la Champions da titolare, con la Liga che è già a un passo.