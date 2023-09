Champions League oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite della Champions League in programma oggi, martedì 19 settembre, per la fase a gironi: ecco gli orari TV dei match e dove vedere le italiane in campo.

A cura di Vito Lamorte

Le partite di oggi, martedì 19 settembre 2023, della Champions League: le prime italiane a scendere in campo saranno Milan e Lazio, che in casa affronteranno Newcastle e Atletico Madrid per due sfide da subito decisive. I rossoneri saranno i primi alle ore 18.45 contro i Magpies a San Siro mentre alle 21.00 i biancocelesti faranno il loro debutto con l’avversario più complicato del suo girone, ovvero i Colchoneros di Simeone.

Nello stesso girone (gruppo F) del Diavolo il PSG debutterà in casa con il Borussia Dortmund mentre in quello dei capitolini (il girone E) l'altro match sarà quello tra Feyenoord e Celtic. Faranno il loro esordio in questa prima serata della Champions 2023/2024 anche i campioni in carica del Manchester City, che ospitano la Stella Rossa di Belgrado: per lo stesso raggruppamento (girone C) scenderanno in campo anche Young Boys-Lipsia. Per il gruppo H Barcellona-Anversa e Shakhtar Donetsk-Porto. Qui il programma completo della 1ª giornata.

Champions League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Questi sono gli orari delle gare e i canali dove vederle. Le partite di Champions League oggi in TV:

ore 18.45 Milan-Newcastle – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252)

ore 18.45 Young Boys-Lipsia – Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253)

ore 21.00 Lazio-Atletico Madrid – Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252)

ore 21.00 Feyenoord-Celtic – Sky Sport (256)

ore 21.00 PSG-Borussia Dortmund – Sky Sport (253)

ore 21.00 Manchester City-Stella Rossa – Sky Sport (254)

ore 21.00 Barcellona-Anversa – Sky Sport (255)

ore 21.00 Shakhtar Donetsk-Porto Sky Sport (257)

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

La super sfida del Meazza tra Milan e Newcastle si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La partita tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli inglesi di Eddie Howe si può vedere anche in streaming su Sky Go, Mediaset Infinity e NOW.

Il big match delle 21 tra Lazio e Atletico Madrid sarà trasmesso sia in chiaro su Canale 5 che a pagamento su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La gara dell'Olimpico sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, NOW e Mediaset Infinity.

Tutti i match si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go, Mediaset Infinity e NOW.