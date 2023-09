Champions League 2023, il calendario della prima giornata: partite e orari TV Le partite della 1ª giornata della fase a gironi della Champions: Milan, Lazio, Napoli e Inter in campo il 19 e il 20 settembre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri in palinsesto.

Il 19 e il 20 settembre Milan, Lazio, Napoli e Inter giocano la 1ª giornata di Champions: dove vederle in tv.

La 1ª giornata della fase a gironi di Champions League 2023-24 si gioca martedì 19 e mercoledì 20 settembre. Due gli slot orari in cui sono suddivise le partite delle quattro squadre italiane. Il Milan è inserito nel Gruppo F e scende in campo domani a San Siro (ore 18:45) contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, nello stesso giorno (ma alle ore 21) nel Gruppo E debutta anche la Lazio che attende all'Olimpico l'Atletico Madrid. Il Manchester City campione in carica affronterà la Stella Rossa (Gruppo G).

Le sfide di Napoli e Inter sono in programma per la giornata di mercoledì, fischio d'inizio per entrambe alle ore 21:00. Partenopei in trasferta a Braga contro i portoghesi dello Sporting. Esordio lontano dalle mura amiche anche per i nerazzurri, di scena nella tana della Real Sociedad. Il calendario propone anche altri incontri importanti dato lo spessore delle formazioni: Real Madrid-Union Berlino (18:45), Arsenal-Psv (ore 21) e Bayern Monaco-Manchester United (ore 21).

Tutte le partite saranno visibili in diretta TV e in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Prime video. Ogni martedì, una gara della fase a gironi di Champions sarà trasmessa in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo su Canale 5. La piattaforma Amazon Prime Video, invece, manderà in onda in esclusiva (a beneficio degli utenti registrati) alcune delle migliori partite in palinsesto al mercoledì.

Le partite di martedì per la prima giornata della Champions League 2023

Lazio-Atletico Madrid (19 settembre, ore 21) è la partita che sarà trasmessa in chiaro e gratis su Canale 5, nello stesso giorno Milan-Newcastle (ore 18:45) sarà visibile solo sui canali di Sky e Infinity+. Di seguito il calendario e il programma completo della 1ª giornata della fase a gironi di Champions di martedì 19 settembre:

18:45 – Milan-Newcastle (Sky, Infinity+)

18:45 – Young Boys-Lipsia (Sky, Infinity+)

21:00 – Barcellona-Antwerp (Sky, Infinity+)

21:00 – Feyenoord-Celtic (Sky, Infinity+)

21:00 – Lazio-Atletico Madrid (Sky, Canale 5, Infinity+)

21:00 – Manchester City-Stella Rossa (Sky, Infinity+)

21:00 – PSG-Borussia Dortmund (Sky, Infinity+)

21:00 – Shakhtar Donetsk-Porto (Sky, Infinity+)

Gli orari TV delle partite di mercoledì

Sporting Braga-Napoli andrà in onda su Sky (ore 21) e Infinity+ (per abbonati) mentre Real Sociedad-Inter sarà offerta da Prime Video. Di seguito il calendario e il programma completo della 1ª giornata della fase a gironi di Champions di mercoledì 20 settembre:

18:45 – Galatasaray-Copenhagen (Sky, Infinity+)

18:45 – Real Madrid-Union Berlino (Sky, Infinity+)

21:00 – Arsenal-PSV (Sky, Infinity+)

21:00 – Bayern Monaco-Manchester United (Sky, Infinity+)

21:00 – Benfica-Salisburgo (Sky, Infinity+)

21:00 – Braga-Napoli (Sky, Infinity+)

21:00 – Real Sociedad-Inter (Prime Video)

21:00 – Siviglia-Lens (Sky, Infinity+).