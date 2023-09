Braga-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Braga-Napoli è la prima partita della fase a gironi della Champions League della squadra campione d’Italia. Il match si giocherà stasera alle ore 21 e non sarà trasmesso in chiaro.

Questa sera inizia la Champions League del Napoli. La squadra campione d'Italia scende in campo in Portogallo, precisamente a Braga contro una squadra che non ha un grande nome ma che di sicuro sarà ostica e che si è qualificata per la fase a gironi superando diversi turni preliminari in estate. Braga-Napoli si giocherà allo Stadio Comunale e inizierà alle ore 21. Diretta TV su Sky e Mediaset Infinity. Garcia cambierà qualcosa rispetto al match con il Genoa, ma non rinuncerà a nessuno dei suoi big.

Braga-Napoli è un match della prima giornata del Girone C, che include Union Berlino e soprattutto Real Madrid, la squadra che ha vinto il maggior numero di Champions League. Proprio la squadra di Ancelotti sarà la prossima a sfidare il Napoli, martedì 3 ottobre.

Le probabili formazioni di Braga-Napoli. Portoghesi in campo con la punta Abel Ruiz supportato da Horta, Pizzi e Bruma. Napoli col tridente formato da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz. All.: Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

La partita che apre la fase a girone della squadra campione d'Italia non si potrà seguire in diretta in alcun modo in chiaro. Braga-Napoli andrà in onda su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport), ma anche su Mediaset Infinity, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Naturalmente sarà visibile anche in streaming il match del Napoli. La partita di Osimhen e compagni si potrà seguire tramite Sky GO, per abbonati Sky, e NOW, con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Diretta anche per gli abbonati di Mediaset Infinity.

Garcia sembra intenzionato a modificare qualcosa rispetto alla squadra che ha giocato nell'ultima di campionato. Nel tridente più Politano che Raspadori con Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa torna Rrahmani.

