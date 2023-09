Braga-Napoli, le probabili formazioni per la partita di Champions: i titolari di Garcia Le probabili formazioni di Braga-Napoli valida per la prima giornata della fasi a giorni di Champions League 2023/2024. Rudi Garcia si affida a Osimhen in attacco con Kvara.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli non può sbagliare nella gara d'esordio alla fase a gironi di Champions League 2023/2024. Gli azzurri inizieranno mercoledì 20 settembre 2023 in casa del Braga il proprio cammino in Europa. Occhi puntati sulla squadra campione d'Italia in carica che nella passata edizioni riuscì a raggiungere i quarti di finale per poi arrendersi al Milan di Pioli poi eliminato in semifinale dall'Inter. I partenopei ora sono passati nella mani di Rudi Garcia dopo l'addio di Luciano Spalletti diventato nel frattempo Ct dell'Italia. Il tecnico francese sarà chiamato a iniziare bene questa Champions che è stato l'obiettivo dichiarato del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sono stati inseriti come testa di serie nel gruppo C insieme appunto ai portoghesi del Braga, ai tedeschi dell'Union Berlino di Leonardo Bonucci e soprattutto al Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti. Un gruppo non semplice che necessita di grande concentrazione per accedere agli ottavi.

L'avversario più abbordabile sulla carta sembra essere proprio il Braga che attualmente sta facendo un buon cammino in campionato dopo 5 giornate al pari di Porto, Benfica e Boavista. L'insidia più grande è invece l'Union Berlino che già lo scorso anno in Bundesliga ha dato del filo da torcere alle big arrivando fino alle zone altissime della classifica. Sul mercato, proprio per rinforzare la squadra in vista della Champions, sono arrivati giocatori del calibro di Bonucci e di Gosens con l'ex Atalanta e Inter che si è subito messo in mostra in campionato. La certezza, intesa come pericolo numero uno, è chiaramente il Real Madrid dell'ex Ancelotti che di certo il Napoli da testa di serie si augurava certamente di non incontrare.

L’esultanza di Politano e Osimhen dopo il gol al Sassuolo in Serie A.

Garcia si affiderà nelle probabili formazioni della vigilia a Braga a Osimhen in attacco con Kvaratskhelia e forse Raspadori per completare il tridente. I dubbi più grandi forse riguardano la difesa con uno tra Mario Rui e Olivera – quest'ultimo utilizzato spesso da Spalletti lo scorso anno specie in Champions – e la presenza o meno di Juan Jesus al centro della difesa con Rrahmani visto che Natan ancora non sembra essere prontissimo. A centrocampo pari quasi certa invece la presenza di Lobotka, Zielinski e Anguissa.

Nel Braga invece il pericolo numero sembra essere l'attaccante Abel Ruiz. L'attaccante spagnolo classe 2000 lo scorso anno ha segnato 8 gol e 6 assist. Alle sue spalle potrebbe agire, nel 4-2-3-2 di partenza del tecnico Artur Jorge, il tridente formato da Ricardo Horta, Pizzi e Bruma con Vitor Carvalho ed Al-Musrati davanti alla difesa nel ruolo di mediani. In difesa Gomez a destra con José Fonte e Niakaté nel ruolo di centrali con Marin terzino sinistro davanti a Matheus tra i pali.

Rudi Garcia fino alla fine capirà se potersi affidare o meno a Politano nel tridente offensivo altrimenti giocherà sicuramente Raspadori nel tridente completato da Osimhen e Kvaratskhelia.

Artuyr Jorge farà invece leve su Abel Ruiz in attacco mentre fino alle ultime ore della partita si capirà se sarà confermato il terzetto Ricardo Horta-Pizzi-Bruma alle spalle della punta.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.