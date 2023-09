Garcia si sente sereno sulla panchina del Napoli prima del Braga: “Ho sentito 2 volte De Laurentiis” Alla vigilia del debutto in Champions League contro il Braga, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato della sua attuale situazione rivelando di aver sentito due volte il presidente Aurelio De Laurentiis dopo il deludente pareggio in casa del Genoa.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver fatto un punto nelle ultime due partite di campionato il Napoli di Rudi Garcia cerca riscatto in Champions League dove debutterà in casa del Braga. Il tecnico francese deve fare i conti anche con le tante critiche piovutegli addosso dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio ottenuto in extremis contro il Genoa, argomento che non ha potuto evitare nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i portoghesi (andata in scena molto in ritardo a causa dell'arrivo tardivo della compagine partenopea in Portogallo per un problema all'aereo prima della partenza dall'Italia).

"Non va benissimo in campionato, siamo solo quinti, volevamo fare meglio ma è solo l'inizio della stagione. Nella sconfitta (con la Lazio, ndr) abbiamo giocato benissimo un tempo, l'altro no. Nel pareggio (col Genoa, ndr) bene solo nel secondo tempo. Dobbiamo essere più continui, ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. Sono solo sei partite, vuol dire che ogni partita conta molto di più rispetto al campionato. Siamo qui per vincere, arriviamo con ambizione, determinazione e fiducia" ha infatti ribadito Rudi Garcia non apparso per nulla preoccupato dalle recenti prestazioni offerte dalla sua compagine nelle ultime uscite.

Nonostante siano solo quattro le gare ufficiali giocate fin qui dal Napoli campione d'Italia con in panchina l'allenatore transalpino ma, il confronto con il gioco espresso dal suo predecessore Luciano Spalletti, fa sì che in tanti hanno messo già in discussione la solidità della sua situazione. Sembra però essere molto tranquillo a riguardo lo stesso Rudi Garcia che ha confermato di aver sentito telefonicamente il presidente del club campano Aurelio De Laurentiis già due volte dopo l'opaca prestazione di Marassi: "Ho sentito De Laurentiis né più né meno rispetto al solito. L'ho sentito domenica e anche stamattina. Io sono sereno e tranquillo. Il presidente? Lo sembra anche lui, chiedetelo a lui" ha difatti svelato il 59enne francese.

Ovviamente Rudi Garcia è cosciente del fatto che un passo falso al debutto in Champions League potrebbe stravolgere la situazione attuale repentinamente e sa anche che per farlo deve ritrovare le sue stelle Osimhen e Kvaraskhelia (evidentemente infastidito dalla sostituzione con Zerbin nell'ultimo match di campionato): "Victor ha cominciato bene e speriamo torni già subito al gol. Diverso il discorso per Khvicha che è stato rallentato nella preparazione da un infortunio. Lo voglio sereno e decisivo. Ci ho parlato, deve trovare la voglia di divertirsi e non fissarsi sul gol. Queste sono serate da grandi giocatori e Kvara è fra questi" ha infatti chiosato l'allenatore del Napoli che si aspetta una risposta in campo dai suoi campioni.