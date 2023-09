Real Sociedad-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Real Sociedad-Inter è la partita del Girone D di Champions, si gioca alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Amazon Prime Video. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Alguacil.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere Real Sociedad–Inter in chiaro (per abbonati).

Real Sociedad–Inter è la prima partita del Girone D di Champions League. Si gioca questa sera, ore 21, all'Estadio Municipal de Anoeta: è da qui che riparte il cammino della squadra di Simone Inzaghi finalista della scorsa edizione della Coppa, che proverà a superare il gruppo composto anche da Benfica e Salisburgo. La gara non sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro su Canale 5 né criptata su Sky ma andrà in onda solo su Amazon Prime Video per abbonati.

Saranno i baschi a tenere a battesimo i nerazzurri, reduci da un avvio di campionato strepitoso (4 vittorie in altrettanti match), che ha toccato il punto più alto con la vittoria (5-1) nel derby col Milan. La formazione di Imanol Alguacil è 11ª, nell'ultimo turno è stata battuta in rimonta dal Real Madrid.

Due i precedenti tra Real Sociedad e Inter, bisogna andare abbastanza indietro nel tempo e risalire alla vecchia edizione della Coppa Uefa. Il confronto fa riferimento ai trentaduesimi di finale nella stagione 1979/80: a passare il turno furono i nerazzurri che ipotecarono la qualificazione nell'andata a San Siro (3-0) perdendo (2-0) nel ritorno in Spagna.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter. Kubo è uno dei calciatori più pericolosi dei baschi, il giapponese completa il tridente che lo vede ai lati di Oyarzabal con Barrenetxea. Le Normand, nome caldo di mercato e accostato anche alle italiane, guiderà il reparto arretrato. Tra le fila dell'Inter Darmian e Frattesi attendono solo un cenno dal tecnico per essere in campo dal primo minuto ma i favoriti restano Pavard e Mkhitaryan (doppietta nel derby). Fuori Calhanoglu per infortunio in regia ci sarà spazio per uno tra Asllani e Klaassen. Assente anche Cuadrado infortunato. Attacco con Thuram e Lautaro Martinez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3):Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All.: Alguacil

INTER (3-5-2):Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

Partita: Real Sociedad-Inter

Dove: Estadio Municipal de Anoeta

Quando: mercoledì 20 settembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, 1ª giornata Gruppo D

Dove vedere Real Sociedad-Inter in diretta TV su Sky, Canale 5, Prime Video

Non è prevista diretta in chiaro su Canale 5 per Real Sociedad-Inter. La partita andrà in onda, solo per abbonati, su Amazon Prime Video che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva la migliore sfida del mercoledì di Champions. Per vederla sul piccolo schermo lo si potrà fare attraverso una Smart tv.

La telecronaca sarà affidata da Sandro Piccinini che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini. Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Miroslav Klose e Diego Milito accompagneranno gli spettatori per il pre-gara. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese.

Real Sociedad-Inter, dove vederla in streaming

Real Sociedad-Inter sarà visibile (solo per abbonati) in diretta streaming unicamente sul sito di Prime Video oppure sfruttando la app. Non è prevista diretta su Sky Go oppure Mediaset Infinity+.

Champions League, le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter

Per il debutto in Champions non ci saranno particolari novità nell'Inter di scena contro la Real Sociedad. Nonostante Darmian e Frattesi siano pronti, Inzaghi darà fiducia alla squadra che ha schiantato il Milan nel derby fatta eccezione per l'infortunato Calhanoglu e Pavard. Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea è il tridente (pericoloso) dei baschi.

