Probabili formazioni Real Sociedad-Inter, le scelte di Inzaghi per la partita di Champions Real Sociedad-Inter è la prima partita dei nerazzurri nella Champions League 2023-2024. Le probabili formazioni e le scelte dell’allenatore Simone Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scenderà in campo per la prima partita della Champions League 2023-2024 contro la Real Sociedad. I nerazzurri sono stati finalisti nella passata edizione e anche un questa stagione vogliono dire la loro dopo la splendida cavalcata dell'anno scorso che li ha visti sconfitti solo nell'ultimo atto contro il Manchester City dopo la doppia vittoria nell'Euroderby con il Milan.

La squadra di Simone Inzaghi è stata sorteggiata nel gruppo D con i baschi, il Benfica e il Salisburgo: un raggruppamento molto più complicato di quello che può sembrare, visto che si tratta di squadre che praticano un calcio di qualità e intensità.

La Beneamata sarà impegnata nella caldissima Reale Arena di San Sebastian per il suo esordio stagionale nella massima competizione europea e dopo il derby di sabato Inzaghi potrebbe cambiare qualche pedina in tutti i reparti: a comporre il castello difensivo davanti a Sommer ci saranno Pavard (in ballottaggio con Darmian), Acerbi e Bastoni mentre i due uomini ‘a tutta fascia' saranno Dumfries e Dimarco.

In mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a creare gioco e pronti a supportare il tandem offensivo composto da; Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Per partire subito bene l'Inter non può permettersi di sottovalutare l'avversaria, che non brilla nella solidità difensiva ma che ha diverse frecce nel suo arco per poter far male in ripartenza come Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. In mezzo al campo da tenere d'occhio il trio Merino, Zubimendi e Méndez per qualità e quantità. Queste le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi