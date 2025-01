video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Milan-Girona e Sparta Praga-Inter: orari e diretta delle partite Milan e Inter saranno le due squadre impegnate in Champions League oggi: dove vedere le sfide delle due milanesi in diretta tv e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo una lunga pausa torna la Champions League con la penultima giornata della fase campionato. Ci saranno incroci cruciali per la classifica, con i primi verdetti che potrebbero arrivare dopo la due giorni europea: in campo ci saranno anche Milan e Inter, alla ricerca di punti preziosi per blindare gli ottavi di finale. I rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Girona, mentre i nerazzurri andranno in trasferta per affrontare lo Sparta Praga e mantenere un posto nelle prime otto della graduatoria.

I ragazzi di Inzaghi sono più tranquilli vista la condizione di classifica che li vede al sesto posto con 13 punti, ma sarà importante non sprecare gli ultimi due matchpoint per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale ed evitare gli spareggi. Il Milan attualmente è dodicesimo con 12 punti e può ancora sperare di rientrare nella top8 con due vittorie nelle ultime due partite. Qui il programma completo delle gare.

Champions League, le partite di oggi: gli orari in TV

La Champions League torna con le partite del settimo turno del girone unico. Oggi mercoledì 22 gennaio si disputeranno 9 incontri nei consueti due slot, quello delle 18:45 e delle 21:00. Milan e Inter saranno le due italiane impegnate, occhi puntati anche sul big match PSG-Manchester City.

ore 18.45 – Lipsia-Sporting (Sky e NOW)

ore 18:45 – Shakhtar Donetsk-Brest (Sky e NOW)

ore 21:00 – Sparta Praga-Inter (Sky Sport Uno, Sky Sport 252)

ore 21:00 – Feyenoord Bayern Monaco (Sky e NOW)

ore 21:00 – Arsenal-Dinamo Zagabria (Sky e NOW)

ore 21:00 – Milan-Girona (Prime Video)

ore 21:00 – PSG-Manchester City (TV8, Sky e NOW)

ore 21:00 -Real Madrid-Salisburgo (Sky e NOW)

ore 21:00 – Celtic-Young Boys (Sky e NOW)

Sparta Praga-Inter, dove vederla in TV: non c'è la diretta in chiaro

Non sarà possibile vedere la trasferta dei nerazzurri in chiaro in TV. La partita fra Sparta Praga e Inter si giocherà alle ore 21:00 e sarà visibile soltanto in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile sull'app SkyGo per tutti gli abbonati e in contemporanea anche su NOW. Su Sky la partita sarà commentata da Fabio Caressa accompagnato da Giuseppe Bergomi.

Dove vedere Milan-Girona in diretta streaming

Alle ore 21:00 scenderà in campo anche il Milan a San Siro, impegnato contro il Girona. Anche in questo caso non ci sarà la trasmissione in chiaro in diretta TV: la sfida dei rossoneri infatti sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video. Basterà scaricare l'app sulla propria smart tv o accedere alla diretta streaming da smartphone, pc o tablet per assistere all'incontro. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.