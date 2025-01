video suggerito

PSG-Manchester City, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni PSG-Manchester City si affrontano stasera al Parco dei Principi nella partita della 7ª giornata di Champions League. Le squadre di Luis Enrique e Guardiola rischiano l’eliminazione nel girone. Diretta su Sky e anche in chiaro su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La settima giornata della Champions League 2024-2025 ha in calendario una delle partite più affascinanti in assoluto quella tra il Paris Saint Germain e il Manchester City. Due squadre che in questi ultimi anni hanno sempre lottato per vincere, ma che rischiano clamorosamente di uscire. Una sconfitta stasera potrebbe essere una mazzata tremenda. La partita tra le squadre di Luis Enrique e Pep Guardiola si potrà seguire in diretta anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky, dalle ore 21. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it.

Il PSG è stato finalista in Champions League nel 2020, il Manchester City nel 2021 e nel 2023, quando ha vinto. In mezzo per entrambe le squadre diversi piazzamenti importanti. Ora sono entrambe nei guai. Qualificarsi tra le prime otto è impossibile per entrambe. Sia per il Paris che per il City l'obiettivo è quello di raggiungere i playoff, che giocano le squadre che si classificano entro il 24° posto. Il Manchester è ventiduesimo con 8 punti, il PSG è la prima delle escluse, con 7 punti occupa la venticinquesima posizione. Dunque, sbagliare non si può. Kvaratskhelia non sarà della partita, perché non è in lista Uefa.

Partita: PSG-Manchester City

Orario: 21:00

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Quando: mercoledì 22 gennaio 2025

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

PSG-Manchester City, dove vederla in diretta TV

La partita della settima giornata tra il Paris Saint Germain e il Manchester City si disputerà stasera alle ore 21 allo Stadio Parco dei Principi in diretta su Sky, sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 254. PSG-City si potrà seguire anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Dove vedere PSG-Manchester City in diretta streaming

Naturalmente sarà possibile seguire in streaming il match tra PSG e Manchester City. La sfida sarà visibile in chiaro collegandosi sul sito tv8.it. Streaming pure gli abbonati di NOW e quelli di Sky, utilizzando Sky Go.

PSG-Manchester City, le probabili formazioni della partita di Champions League

Difesa a tre per il PSG con Donnarumma in porta e Fabian Ruiz a metà campo. Davanti Lee, Doué e Barcola. Ortega ancora tra i pali del City che punta tutto su Haaland.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Pacho, Beraldo, Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Lee, Doué, Barcola. All. Luis Enrique

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Savinho; Haaland. All. Guardiola