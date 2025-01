video suggerito

Sparta Praga-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni della partita di Champions Sparta Praga-Inter si gioca oggi alle 21:00 alla Epet Arena ed è valida per il 7§ turno della fase a campionato di Champions League. Diretta in esclusiva TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ritorna la Champions League e l'Inter di Simone Inzaghi riparte da Praga contro lo Sparta. Una partita decisiva che può consegnare i nerazzurri le chiavi degli ottavi di finale. Match in programma oggi, mercoledì 22 gennaio alle 21:00. Diretta su Sky in esclusiva in TV e streaming.

L'Inter riprende il cammino in Champions League contro lo Sparta Praga in una partita che può consegnare i nerazzurri agli ottavi in caso di vittoria e in attesa degli altri risultati per una classifica globale che dopo 6 turni l'Inter saldamente nelle prime otto, con 13 punti conquistati. Per l'Inter è arrivato dunque il momento di portare a termine l'ottimo percorso fatto fin qui in Champions League e che li vede tra i protagonisti con quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, subita nell'ultima partita nella trasferta di Leverkusen.

Pessimo l'andamento invece degli avversari, con lo Sparta Praga che è fermo a quota 4 punti ed è ad un passo dall'eliminazione diretta anche per i playoff che garantirebbero la possibilità di giocarsi gli ottavi di finale di Champions League: in caso di sconfitta anche con un'altra giornata a disposizione, per lo Sparta si concluderebbe matematicamente l'avventura europea.

Partita: Sparta Praga-Inter

Quando: mercoledì 22 gennaio 2025

Dove: Epet Arena (Praga)

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky (Sky Sport 1, Sky Sport 252)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: 7° turno della fase a campionato di Champions League

Sparta Praga-Inter, come vederla TV: non c'è la diretta in chiaro

Sparta Praga-Inter non sarà possibile vederla in chiaro e gratuitamente in TV. La diretta del match della Epet Arena è in esclusiva su Sky, su due canali dedicati al match: Sky Sport 1 e Sky Sport 252.

Come vedere Sparta Praga-Inter, in diretta streaming: gli orari

Modalità a pagamento e criptata anche per lo streaming in diretta: Sparta Praga-Inter è visibile unicamente attraverso l'app di Sky, SkyGo, oppure acquistando l'evento sul servizio on demand di NOW.

Sparta Praga-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Simone Inzaghi deve sperare di recuperare tutti e anche le scelte in campionato di aver tenuto a riposo chi non è in perfette condizioni fisiche è per arrivare a Praga con la formazione migliore a disposizione. Intanto sicuro l'out di Calhanoglu in mediana così come è fermo anche Mkhitaryan che partirà dalla panchina. In avanti, Thuram ha già dato segnali di totale recupero contro l'Empoli e dovrà affiancare Lautaro. Davanti a Sommer piccolo ballottaggio De Vrij-Acerbi con il primo leggermente favorito.

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. All. Lars Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.