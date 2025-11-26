Champions League, le partite di Inter e Atalanta oggi in TV: orari e dove vederle

Le 9 partite valide per la 5^ giornata di Champions League. In campo le italiane Inter e Atalanta contro Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Terminata la pausa nazionale e definite le squadre che accederanno ai prossimi Mondiali e chi si giocherà i playoff, è tempo di tornare in campo con la Champions League. Dopo le partite di ieri in cui sono scese in campo le italiane Juventus e Napoli, tocca alle altre due squadre del nostro Paese giocarsi grosse chance di qualificazione. Alle 21:00 infatti toccherà all'Inter di Chivu chiamata a confermarsi in questo torneo dopo aver perso il derby di campionato contro il Milan. Per i nerazzurri l'avversario sarà quello tosto, ovvero l'Atletico Madrid del Cholo Simeone al Wanda Metrpolitano. Lautaro e compagni si ritroveranno da avversari anche Raspadori e Ruggeri.

L'altra italiana che scenderà in campo alle 21:00 è invece la nuova Atalanta di Palladino chiamata a ripetere ciò che di buono aveva fatto vedere Juric in Champions con l'ultimo successo in casa del Marsiglia di De Zerbi. In programma ci saranno poi altre 7 partite divise in due fasce orarie. Due alle 18:45 e poi sempre alle 21:00 da monitorare sicuramente Arsenal-Bayern Monaco ma anche PSG-Tottenham e Liverpool-PSV col Real Madrid impegnato in casa dell'Olympiacos. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita di Inter e Atalanta in diretta tv e streaming.

18.45 Copenhagen-Kairat (Sky Sport Max, Sky Sport canale 253 e NOW)

18.45 Pafos-Monaco (Sky Sport canale 254 e NOW)

21.00 Atletico Madrid-Inter (Amazon Prime Video)

21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW)

21.00 Arsenal-Bayern (TV8, Sky Sport Max, Sky Sport canale 253 e NOW)

21.00 PSG-Tottenham (Sky Sport canale 254 e NOW)

21.00 Liverpool-PSV (Sky Sport canale 255 e NOW)

21.00 Olympiacos-Real Madrid (Sky Sport canale 256 e NOW)

21.00 Sporting-Bruges (Sky Sport canale 257 e NOW)

Atletico Madrid-Inter, alle 21:00 i nerazzurri di Chivu in trasferta contro Simeone

L'Inter di Chivu sarà chiamata a confermarsi in Champions dopo aver ottenuto fino a questo momento solo vittorie. I nerazzurri sono infatti a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le prime quattro partite giocate. Ben 12 punti per Lautaro e compagni che ora dovranno vedersela contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone in trasferta al Wanda Metrpolitano.

I Colchoneros sono a quota 6 punti frutto di due vittorie e due sconfitte. La partite contro l'Inter sarà dunque fondamentale per indirizzare il proprio percorso in un senso o in un altro. Per il momento gli spagnoli sono al diciassettesimo posto ancora in pieno zona spareggi playoff.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV e in streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video disponibile tramite app su smart tv. In streaming la possibilità invece di assistere alla partita collegandosi direttamente al sito di Amazon Prime tramite pc o app scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Eintracht Francoforte-Atalanta, la prima in Champions di Palladino alle 21:00

L'Atalanta invece tornerà in campo in Champions ancora una volta in trasferta dopo aver battuto il Marsiglia nell'ultimo turno. L'avversario in questo caso sarà l'Eintracht Francoforte fermo a 4 punti dopo un solo successo, due sconfitte e un pareggio. La Dea invece con Palladino all'esordio assoluto in Champions da allenatore, vanta ben 7 punti dopo le due vittorie su Brugge e Marsiglia e poi il pari con lo Slavia Praga. Unica nota negativo la sconfitta per 4-0 subita a Parigi contro il PSG campione in carica.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in diretta TV e in streaming

Eintracht Francoforte-Atalanta invece sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La sfida tra i tedeschi e la Dea sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili e su NOW.