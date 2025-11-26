Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu ripunta sulla ThuLa, le formazioni

L’Inter fa visita all’Atletico Madrid per la 5a giornata di Champions League. Gara che inizia alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva in TV e streaming su Amazon Prime Video.

Si riparte con la Champions League e l'Inter è attesa da una trasferta delicatissima a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Partita che si gioca questa sera alle 21:00 e che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime.

Le scorie del derby perso contro il Milan devono essere subito cancellate perché la Champions non ammette passi falsi o distrazioni. Anche perché al momento il cammino nerazzurro in Europa è immacolato con 4 vittorie in altrettante partite e l'approdo agli ottavi di finale è a un passo. Inizia però il momento più duro, con gare di più alto livello rispetto alle iniziali, iniziando proprio contro i Colchoneros: a Madrid Chivu dovrà dimostrare di essere all'altezza della situazione e meritarsi sul campo la qualificazione alla fase successiva. Di fronte, i biancorossi di Simeone che in classifica a Girone unico sono un passo sotto: quota 6 punti, merito di 2 vittorie (entrambe in casa) e altrettante sconfitte.

Partita: Atletico Madrid-Inter

Dove: Stadio Metropolitano (Madrid)

Quando: mercoledì 26 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime

Diretta Streaming: Amazon Prime

Competizione: 5a giornata di Champions League

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in TV: il canale in diretta

Non c'è possibilità di vedere la partita in chiaro, Atletico Madrid-Inter si potrà vedere in esclusiva solamente per gli abbonati di Amazon Prime Video che ne detiene i diritti

Atletico Madrid-Inter dove vederla in diretta streaming: l'orario

Altetico Madrid-Inter è visibile anche in live streaming ma sempre e ancora solamente per gli abbonati Prime. Anche sui mobile e dal pc la gara si potrà vedere a pagamento con un abbonamento attivo grazie al servizio di Amazon Prime Video. L'inizio del match è fissato per le 21:00.

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions

Diego Simeone deve fare i conti con gli infortunati Oblak e Le Normand. Musso e Gimenez dovrebbero essere i naturali sostituti mentre in attacco Griezmann affiancherà Alvarez, con Raspadori che è pronto a subentrare nella ripresa. Nell’Inter ci potrebbero essere un paio di cambi da parte di Chivu rispetto al derby contro il Milan. In difesa ci dovrebbe essere Bisseck per far rifiatare Acerbi, mentre a centrocampo Zielinski potrebbe prendere il posto di Sucic. Davanti, invece, si va verso la conferma della coppia Lautaro–Thuram con Bonny prima alternativa.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez.

All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

All. Chivu